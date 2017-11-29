Мер Кропивницького зажадав від монополістів з вивезення сміття нормально виконувати свої обов’язки

Найбільше нарікань від громадськості, висловлених під час звіту міського голови Кропивницького за результатами дворічної діяльності, було на адресу підприємства ТОВ «Екостайл».

Це відзначив мер міста Андрій Райкович під час апаратної наради сьогодні, 29 листопада, повідомляє прес-служба міськради.

Керівник міста піддав жорсткій критиці керівництво підприємства, яке сьогодні на монопольних умовах вивозить та утилізує сміття в обласному центрі. Андрій Райкович вкотре звернув увагу на низьку якість робіт, виконаних спеціалістами ТОВ «Екостайл».

«Шановні друзі! Міська влада пішла вам назустріч у багатьох питаннях, не зловживайте нашою довірою! Сміття на кварталах не повинно лежати тижнями. І я прошу керівників районів, спецінспекцію, управління ЖКГ жорстко контролювати цей процес. Негайно узгодьте графіки вивозу сміття у приватному секторі, налагодіть контакти з квартальними і поставте крапку!» – наголосив міський голова.

Андрій Райкович також наполягав на необхідності виконувати обіцянки, дані громаді, міській владі керівниками підприємства і тримати своє слово. Адже перед тим, як виконавчий комітет міської ради згодився на підняття тарифів за вивезення сміття, представники «Екостайлу» обіцяли місту нові контейнери, нові контейнерні майданчики та машини, облаштування підземних ємностей для сміття. Проте за півроку нічого з обіцяного не виконали.

Міський голова поставив завдання профільному заступнику Олександру Мосіну перейти перейти до жорсткого контролю діяльності підприємства і виконання ним своїх зобов’язань.