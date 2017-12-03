У Кропивницькому напали на таксиста (ВІДЕО, ненормативна лексика)

Двоє чоловіків спробували пограбувати таксиста на вулиці Полтавській в обласному центрі.

Про це йдеться у групі «За кермом Кропивницький» у Facebook.

До місця злочину на заклик колеги про допомогу приїхали понад 40 таксі. Через п’ять хвилин прибула й поліція. Нападників затримали.

У групі також виклали відео з затриманим (обережно, ненормативна лексика).

18+Нападение на таксиста на ул. Полтавская .Одного из нападавших задержали. Второму мало было приключений. Еще одна попытка ограбления пока паковали этого хероя.В задержании негодяев принимало участвие более 40 машин такси.Полиция приехала за 5 минут. Молодцы!!!#кропивницкий #такси #ограбление #разбой #такси #альянс #разомсила #разом_сила Опубліковано Николаєм Шкуратовим 2 грудня 2017 р.

Нагадаємо, 27 березня у Кропивницькому вбили таксиста.

Водій отримав замовлення через оператора. У салон сіли двоє клієнтів, один із них – неповнолітній. Коли таксист вийшов з авто, щоб відкрити багажник, отримав кілька ударів ножем у спину.