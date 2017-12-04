У Кропивницькому обмежать рух тролейбусів

За інформацією начальника управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради Кропивницького Олександра Вергуна, 6 та 7 грудня вулицею Короленка рух тролейбусів буде обмежено.

Про це йдеться на офіційному сайті мерії.

Вергун повідомив, що причина обмеження руху – аварійно-відновлювальні роботи на контактній мережі, а саме заміна контактного проводу. Тому в ці дні тролейбуси виїжджатимуть на маршрути лише в години пік, а з 9:00 до 16:00 тролейбусний рух вулицею Короленка здійснюватись не буде. Курсуватимуть тролейбуси до зупинки «Аеропорт».

КП «Електротранс» просить вибачення у кропивничан за тимчасові незручності та просить врахувати цю інформацію при плануванні маршруту. Також підприємство радить користуватись 116 автобусом, маршрут якого пролягає з селища Молодіжного вулицею Короленка.