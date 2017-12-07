Ціни на «офіційні» новорічні ялинки на Кіровоградщині будуть на рівні минулорічних

Цінова політика на новорічні ялинки, які продаватиме обласне управління лісового та мисливського господарства, буде на рівні 2016 року.

Про це в коментарі «УЦ» заявила начальник управління Наталя Ревенко.

Сосна кримська висотою до метра коштуватиме 90 гривень, сосна звичайна – 78, ялина звичайна – 72. Можна буде придбати гілки: соснова довжиною до півметра обійдеться в 15 гривень, метр – 20.

Охочі можуть купити прикрасу новорічних свят безпосередньо в державних лісгоспах. У цьому випадку покупка виявиться дешевше. Якщо далеко їхати до лісників, треба відвідати ялинковий ярмарок, торгову точку, майданчик, де торгують вічнозеленими деревами. Таких місць – кілька по всій області. У Кропивницького вибрати ялинку можна біля адмінбудівлі управління (вул. Тараса Карпи, 76), а також на вулиці Салганні піски, 1. Будуть ярмарки і в інших населених пунктах: у Голованівську, Вільшанці, Долинській, Бобринці, Петровому, Компаніївці, Новгородці, Олександрівці, Новомиргороді, Новоукраїнці, Онуфріївці, Олександрії, Світловодську, Знам’янці та інших.

Наталія Ревенко наголосила на необхідності купувати ялинки легального походження. Перевірити легальність нескладно. Якщо раніше дерева маркувалися пластиковими бирками, то в цьому році будуть застосовуватися етикетки. Вони містять індивідуальний номер і відповідний йому штрих-код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Номер перевіряється на сайті www.ukrforest.com. Якщо його там немає – походження ялинки сумнівне.

Лісівники Кіровоградщини планують продати у 2017 році майже 25 тисяч новорічних ялинок.