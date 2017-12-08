В Олександрії асенізатори вилили нечистоти просто серед вулиці (ФОТО)

У районі шостої школи, на перетині вулиць Вищепразької та Ломоносова, асенізаторська машина злила відходи просто на поверхню землі.

Про це «Моїй Олександрії» розповіла олександрійка, що живе поруч з місцем інциденту.

«Це сталося приблизно о 10:05 шостого грудня. Заїхала бочка чи то від водоканалу, то чи приватна, викачали десь тут поблизу воду і злили на вулицю. Вони пояснювали мені, що це просто вода, але вона – брудна», – поділилася жінка.

Вона додала, що співробітники забороняли їх фотографувати.

«Коли я зробила їм зауваження, один з хлопців, – але не водій, другий, – каже: “А куди нам її зливати?” Я відповіла, що їх мало керівництво інструктувати, куди зливати. А водій виглянув і сказав, що я не маю права знімати, і взяти б і побити мені телефон на голові. От і все, що вони прокоментували», – зазначила вона.

Жінка уточнила, що брудна вода зливалася не в каналізацію, а саме на поверхню вулиці.