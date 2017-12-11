Через негоду на Кіровоградщині майже півсотні населених пунктів лишилися без світла

Внаслідок аварійного спрацювання автоматичних систем захисту ЛЕП без електропостачання залишились 48 населених пунктів у 10 районах області.

Про це у Facebook повідомив начальник УДСНС в області Віталій Миронюк, передає кореспондент «УЦ».

Постраждали такі райони: Олександрійський, Світловодський, Добровеличківський, Новгородківський, Новоархангельський, Маловисківський, Петрівський, Гайворонський, Вільшанський і Новоукраїнський. Всього без електрики лишилися 10145 житлових будинків.

Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади місцевих РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго».