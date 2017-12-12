Олимпийский дневник Пхёнчхана. Предисловие со скандальным подтекстом

Итак, после того, как моя аккредитация официально подтверждена в Международном олимпийском комитете, можно с определенным процентом уверенности говорить о том, что читатели «УЦ» смогут следить за новостями из олимпийского Пхёнчхана непосредственно с места событий. А потому мы начинаем информировать вас о самом важном и интересном, происходящем более чем за месяц до начала главных зимних спортивных стартов четырехлетия.

Первые наблюдения

Вы знаете, что корейцы ко всему подходят с огромной долей ответственности? Это не эмоциональные бразильцы, у которых, чего греха таить, были большие проблемы с организационными вопросами. А тут все идет четко и по плану. Украинские журналисты уже получили официальные письма из оргкомитета Пхёнчхана – 2018 с просьбой сообщить о времени прибытия в Сеул для того, чтобы обеспечить возможность доставить представителей масс-медиа непосредственно до места их проживания или главного пресс-центра. Ведь ехать из столицы Кореи до столицы Игр на автобусе более 3-х часов, а вот на скоростном поезде, который был запущен специально к Олимпиаде, на час меньше. Впрочем, обо всех этих нюансах у нас с вами еще будет возможность поговорить. Так же, как и об олимпийских объектах, которые, смею вас уверить, полностью готовы к началу Олимпиады.

А вот несколько проблем корейцы самостоятельно решить не в состоянии. Речь идет о политической напряженности во взаимоотношениях с КНДР и российском вопросе, в котором точку 5 декабря поставил Исполком Международного олимпийского комитета.

Не поверите, Республика Корея даже несколько изменила написание города-хозяина зимних Олимпийских игр 2018 года – Пхёнчхан, чтобы невнимательные туристы случайно не попали в Северную Корею. Англоязычное написание двух городов – южнокорейского Пхёнчхан и северокорейского Пхеньяна – отличается несколькими буквами: Pyeongchang и Pyongyang. Поэтому организатор зимних Олимпийских игр 2018 года решил заменить одну из букв в названии города на большую. Теперь город называется PyeongСhang.

Отметим, что «Пхьон» по-корейски означает «мир», «Чхан» – «процветание», поэтому организаторы надеются, что Игры принесут миру благосостояние и согласие. Хотя обстановка на данный момент остается напряженной и власти США еще не приняли решение об участии своих олимпийцев в Играх, опасаясь за безопасность соотечественников. А вот российское руководство великодушно позволило своим спортс­менам поехать в Пхёнчхан, даже в нейтральном статусе без флага и гимна. Эта тема в спортивном мире была чуть ли не самой обсуждаемой и заслуживает отдельного описания.

Что это было?

Четыре года назад Россия провела первую зимнюю Олимпиаду в субтропиках, которую неожиданно, после полного провала в Ванкувере, выиграла в неофициальном командном зачете. Уже тогда у многих это вызвало определенное удивление, а подтверждением тому, что это была победа любой ценой, пришло только сейчас, когда завершились разбирательства, связанные с допинговыми махинациями во время сочинских стартов. Но началось расследование гораздо раньше, когда в ноябре 2014-го на телеканале ARD вышел фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российской легкой атлетике. С разоблачениями выступили Юлия и Виталий Степановы. Супруги – действующая спортсменка и сотрудник российского антидопингового агентства (РУСАДА) – заявили о системных нарушениях, которые позволяли россиянам добиваться успехов при помощи запрещенных средств и методов. Тогда же с подобными разоблачениями выступила французская газета L’Equipe.

Факты выглядели настолько обес­кураживающими, что не могли не заинтересовать МОК, Международную федерацию легкой атлетики (ИААФ) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). И после годичного официального расследования было принято решение отстранить российских легкоатлетов от всех соревнований и дисквалифицировать национальную федерацию за манипулирование допинг-пробами атлетов. Тогда же впервые мир узнал о Григории Родченкове, возглавлявшем РУСАДА и «поспособствовавшем» уничтожению около полутора тысяч проб, что привело к его отставке.

Понимая, что «запахло жареным», Родченков успел уехать в США, а вот его коллегам, также входившим в руководство РУСАДА, Вячеславу Синееву и Никите Камаеву «повезло» меньше, поскольку оба специалиста скоропостижно скончались в феврале 2016 года. И тут Родченков понял, что терять ему точно нечего, и заговорил, попав под программу защиты свидетелей.

После интервью Родченкова газете The New York Times, где говорилось о российской государственной допинговой программе, что привело к подмене около 100 проб мочи «В» российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, а также коктейле из трёх анаболических стероидов под названием «Дюшес», который принимали многие спортсмены, включая тех, кто участвовал в Олимпиаде 2012 года в Лондоне и в Олимпиаде-2014 в Сочи, МОК оставаться в стороне уже не мог. Была создана комиссия МОК во главе с авторитетнейшим канадским юристом Ричардом Маклареном (арбитром Международного спортивного арбитражного суда, специалистом, разрешавшим споры в НХЛ, НБА и Главной лиге бейсбола, членом антидопинговой группы Международного совета крикета и председателем трибунала по допингу для Европейского тура гольфа), пришедшая к выводу о поддержке российской «допинговой системы» на государственном уровне. Согласно данным доклада, который состоял из двух частей, опубликованных 18 июля и 9 декабря 2016 года соответственно, в России была создана масштабная система манипуляции допинг-пробами, затронувшая свыше тысячи спортсменов. В ней были задействованы РУСАДА, российские антидопинговые лаборатории, Министерство спорта и ФСБ.

Информация Григория Родченкова подтвердилась во многих крупных и мелких деталях, в том числе на основе документов, данных экспертиз и показаний других свидетелей. Например, согласно Родченкову, сотрудники ФСБ научились вскрывать бутылки в 2013 году, а до этого фальшивые отчёты заносились в базы данных, но моча в бутылках оставалась «грязной». Это позволило перепроверить пробы «B» участников Олимпийских игр в Лондоне 2012 года и лишить ряд россиян медалей после обнаружения в пробах допинга. Макларен пришёл к выводу, что Родченков является надёжным источником информации.

По словам Макларена, «система включала Министерство спорта, лабораторию, Центр спортивной подготовки, РУСАДА и ФСБ. Это слишком много организаций и винтиков механизма, чтобы сказать, что все злоупотребления — это дело одного человека или даже нескольких людей. Система была организована на уровне ведомств, включая ФСБ, а не на уровне конкретных персонажей». Во второй части доклада, где речь шла о Сочи, также утверждается, что за несколько месяцев с момента выхода первой части её выводы никем не были аргументированно оспорены, в том числе в поданных Россией исках.

Итак, после оглашения первой части доклада Макларена Россия с громадными сложностями, без гребцов, тяжелоатлетов и легкоатлетов, за исключением одной Дарьи Клишиной, была допущена к Олимпийским играм в Рио. А вот российские паралимпийцы, не только из-за допинга, но и из-за того, что выдавали здоровых людей за инвалидов, в Бразилию не поехали.

Дальше собранные Маклареном и его коллегами факты изучали еще две комиссии МОК. Первая во главе с бывшим президентом и курировавшим спорт министром обороны Швейцарии Самуэлем Шмидом проверяла государственную поддержку допинга в России. А вторая, которой руководил бронзовый призер Олимпиады в Мехико 1960 года и один из соперников Томаса Баха в выборах президента МОК Денис Освальд перепроверяла сочинские допинг-пробы и выясняла возможность их подмены. И следствием работы этих комиссий стало решение Исполкома МОК, обнародованное 5 декабря 2017 года.

Что решили?..

Еще до оглашения окончательного вердикта, по итогам работы комиссии Освальда, Россия за нарушение антидопинговых правил была лишена 11-ти наград, потеряв первое место в неофициальном командном зачете Сочи-2014, а уличенные спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Решение Исполкома МОК можно было назвать прогнозируемым и компромиссным, но заявление Томаса Баха о беспрецедентной атаке на олимпийское движение говорит само за себя.

Итак, вот что решили в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане.

Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) была временно приостановлена. МОК предложил россиянам выступить на Олимпиаде под олимпийским флагом. Спортсмены, включенные в списки приглашенных, смогут выступать на Олимпиаде в личных и командных соревнованиях под именем Olympic Athlete from Russia (OAR). Эти атлеты будут соревноваться в форме с логотипом ОАR и олимпийским флагом. На церемониях награждения будет исполняться олимпийский гимн.

Решение о допуске российских спортсменов будет принимать специальная комиссия под руководством босса Независимого тестирующего органа (ITA) Валери Фурнерона. Туда войдут один представитель от ВАДА, один – от DFSU (Doping-Free Sport Unit), один – от МОК.

Для того, чтобы быть допущенным к состязаниям, спортсмен должен выполнить квалификационные стандарты и не иметь допинговых проблем в прошлом. (Например, мировые рекордсмены конькобежцы Юсков и Кулижников, а также биатлонисты Логинов и Старых уже были дисквалифицированы за допинг – следовательно, в Корею не поедут.)

Также ни один из чиновников, врачей или менеджеров из олимпийской сборной Сочи-2014 не может быть допущен к Играм, как и врачи или тренеры спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил. Ни один из чиновников Министерства спорта России не будет аккредитован на Олимпиаду.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков также исключен из членов МОК, а вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад. А еще Россия должна будет выплатить в пользу Международного олимпийского комитета 15 миллионов долларов.

Что будет?..

Большинство функционеров и лидеров мирового спорта признали такое решение правильным. А вот за первоначальной реакцией «за паребриком» было очень интересно наблюдать. Вначале речь шла о надругательстве над державой, о спортсменах-предателях, о национальной гордости и достоинстве, которые не позволяют пойти на поводу у «злобных пиндосов», устроивших «спортивный расизм» и придумавших всю эту олимпийскую проблему для того, чтобы унизить Россию и помешать «национальному лидеру» выиграть очередные президентские выборы. Ни о каком раскаянии и признании вины в том, что им была нужна победа любой ценой, речи не шло. Хотя руководитель ОКР Александр Жуков все же извинился перед МОК за допинговые проблемы. А некоторые бывшие и нынешние олимпийцы говорили о том, что это вина чиновников, которые в стремлении выполнить поставленную вышестоящим руководством задачу фактически привели российский спорт к катастрофе. Самым же умилительным выглядело обращение хоккеистов к Путину, очень напоминавшее челобитную, с просьбой двадцати миллионеров позволить «сражаться с супостатами» и постоять за честь страны. Но все ждали, что скажет президент.

И как же изменился настрой сторонников бойкота, когда ВВП озвучил свое мнение, которое в нынешней России обязательно к исполнению! Он дал понять, что никто не будет препятствовать атлетам, желающим выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. Правда, не обошлось без рассуждений о политической заангажированности МОК и американском следе. И тут самые рьяные противники выступления на Олимпиаде опять заговорили о патриотизме, но уже в другом плане, имея в виду, что нужно выступать, ибо это покажет несгибаемость духа.

Вот только почему-то все забыли, что, согласно Олимпийской Хартии, Олимпиада – это личные состязания между спортсменами, а национальный медальный зачет здесь ведется неофициальный. Исполнение гимна и поднятие флага – это дань уважения странам за подготовку достойных спортсменов. Уважения к тем, кто играет честно и по правилам. Нет, конечно, допинговые проблемы были и будут всегда, но чтобы на таком уровне и в таких масштабах – это уже слишком. Хотя, судя по тому, что Мутко после внушительных обвинений в его адрес в отставку не подал, а продолжает оставаться вице-премьером российского правительства и руководить оргкомитетом чемпионата мира по футболу 2018 года, то выводы делайте сами…

А вот «чистые» российские спортсмены, похоже, выступят в Пхёнчхане. Ибо они уже пришли к коллективному мнению (текст этого заявления возвращает нас лет эдак на сорок назад), которое будет озвучено на Олимпийском собрании 12 декабря. А что им, собственно, терять? Если что-то завоюют – дома встретят как героев, а провалятся – все спишут на ужасное психологическое состояние и плохое отношение конкурентов. Если же посмотреть на нынешние результаты российских «главных медальных кузнецов» – биатлонистов, то проблем у «чистых» россиян хоть отбавляй. Но это их сложности…

Мы же с нетерпением ждем начала Олимпийских игр, которые, надеемся, пройдут на прекрасном уровне, подарят нам массу незабываемых впечатлений и эмоций, а автору этих строк предоставят возможность открыть для себя и для вас зимнюю Олимпиаду , а также прекрасную и неповторимую Корею.

Автор выражает благодарность за помощь и содействие в грядущей поездке на Олимпиаду Максиму Березкину, Сергею Кузьменко, Юрию Гугленко, Андрею Николаенко, Сергею Максимову, Алексею Олейнику и Тиграну Хачатряну.