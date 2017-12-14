№50 (1252)

Номер тижневика «УЦ» від 14 грудня 2017 року.

Фабрика мыльных пузырей

Павел Штутман: «Реорганизация ведущих экономик начиналась с образования»

Будьте оригинальны в поздравлениях

Капремонт к юбилею

«…Отключим газ!». Опять

К Новому году – новые цены

Еще двое из братства небезразличных

Немецкий опыт операций на легких уже в Кропивницком

Мудрый доктор Чирта

Что я думаю по этому поводу. День Святого Николая

Театральный Новый год

«Пять» по арифметике, «два» по поведению

Єлисаветград-1920: під червоним прапором

Не просто Таня

Сергій Жадан: «Ми просто робимо те, що нам у кайф»

Олимпийский дневник Пхёнчхана. Предисловие со скандальным подтекстом