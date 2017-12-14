№50 (1252)

Номер тижневика «УЦ» від 14 грудня 2017 року.
Фабрика мыльных пузырей
Павел Штутман: «Реорганизация ведущих экономик начиналась с образования»
Будьте оригинальны в поздравлениях
Капремонт к юбилею
«…Отключим газ!». Опять
К Новому году – новые цены
Еще двое из братства небезразличных
Немецкий опыт операций на легких уже в Кропивницком
Мудрый доктор Чирта
Что я думаю по этому поводу. День Святого Николая
Театральный Новый год
«Пять» по арифметике, «два» по поведению
Єлисаветград-1920: під червоним прапором
Не просто Таня
Сергій Жадан: «Ми просто робимо те, що нам у кайф»
Олимпийский дневник Пхёнчхана. Предисловие со скандальным подтекстом