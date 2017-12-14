ДП «СхідГЗК» подало до суду на своїх працівників, які вимагали підвищення зарплати

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» подало до суду на 94 працівників шахти «Інгульська», які вимагали підвищити їм зарплати.

Про це «УЦ» повідомив громадський діяч, правозахисник Віктор Чорноглазов.

12 грудня шахтарі, які 7 листопада проводили страйк, вимагаючи збільшення зарплат, отримали виклики до суду. 5 грудня Кіровоградський районний суд відкрив провадження №2/390/943/17 за позовом ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (місто Жовті Води) до 94 шахтарів шахти «Інгульська» про визнання страйку незаконним. Судове засідання призначили на 10:00 15 грудня.

У позовній заяві ДП «СхідГЗК» вказує на те, що шахтарі без повідомлення профспілкового комітету та адміністрації шахти «Інгульська» незаконно вчинили страйк, чим нанесли шкоду підприємству в розмірі 1 468 310, 40 грн., і просить суд визнати їхні дії незаконними.

Правозахисник просить «представників міської та обласної влади, народних депутатів, засобів масової інформації та правозахисних організацій допомогти шахтарям, які щодня, щоб прогодувати свої сім’ї, спускаючись в підземелля та здобуваючи для держави надприбутки, ризикують своїм життям».

Нагадаємо, 7 грудня нічна зміна Інгульської шахти відмовилася підніматися на поверхню і не пускала в забій ранкову. 8-го працівники Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» розпочали робочу зміну у звичайному режимі.