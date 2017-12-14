Кіровоградський обласний центр зайнятості ліквідував «дірку» в кібербезпеці

Комп’ютерні фахівці Кіровоградського обласного центру зайнятості (ОЦЗ) ліквідували «прогалину» в кібербезпеці ОЦЗ.

Про це йдеться в листі за підписом в. о. директора ОЦЗ Лілії Колесник, який редакція «УЦ» отримала сьогодні, 14 грудня.

«…працівниками відділу інформаційних систем обласного центру зайнятості та Онуфріївського районного центру зайнятості вжиті заходи в межах компетенції та технічних можливостей щодо унеможливлення подальшого несанкційованого доступу до комп’ютерної мережі Онуфріївського районного центру зайнятості», – сказано, зокрема, у листі.

Нагадаємо, київський айтішник Дмитро Орлов виклав у Facebook скрін-шоти внутрішніх документів Кіровоградського обласного центру зайнятості, підписавши їх: «Кіровоградський обласний центр зайнятості. Онуфріївський районний центр зайнятості. Ось давайте не будемо над ними знущатися і знайдемо тих, хто допоможе. Реально у людей інші завдання. У них, судячи з залишкової вартості заліза, все зовсім погано. Не сумно, а гірше нікуди».