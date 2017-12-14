Мати могла вбити свою 12-річну доньку в Кропивницькому в стані афекту – психолог (ВІДЕО)

Олена Добродій з Кропивницького, яку підозрюють у вбивстві її 12-річної доньки Каті, могла вчинити злочин в стані афекту.

Про це в ефірі ObozTV заявила психолог Наталія Шестак.

«Проблеми, які до нас приходять, вони є у всіх. Здорових людей без проблем не буває. Судячи з усього, ця жінка так накопичила у себе невирішених проблем. Розумієте, кожна емоція, якщо не знаходить вихід, вона залишається психологічною консервою всередині у нас. І ця “консерва” або “протухає”, або вибухає. І цей вибух може бути до афекту, коли людина щось робить, а не розуміє», – зазначила вона.

За словами Шестак, жінка навіть могла щиро не пам’ятати, як вивезла тіло дитини після вбивства.

«Вона могла не контролювати. Є навіть ідея про те, що, будучи в цьому стані, не розуміючи, що вона робить, мозок знаходився в такому напруженні, що міг витіснити пам’ять. У нас є така особливість. Вона могла дійсно не пам’ятати», – додала фахівець.