Патрульні Кропивницького почали вчити англійську

Сьогодні, 14 грудня, в обласному центрі стартувала програма з вивчення англійської мови для патрульних.

Курс розрахований на шість місяців та проходить за підтримки посольства США в Україні, повідомляє прес-служба патрульної поліції Кропивницького.

У розробці навчальної програми використовують найкращі практики Британської Ради з викладання англійської мови для представників правоохоронних органів у різних країнах світу. Навчання проходить на базі обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського, в інформаційному центрі «Вікно в Америку».

Вивчати англійську патрульні будуть у вільний від роботи час.