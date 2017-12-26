«Бушменчики» Олеси Бушмакиной

Как же не хочется употреблять банальные, заезженные фразы применительно к этой неординарной девушке. Но без одной из них не обойтись – талантливый человек талантлив во всем. Это – об Олесе Бушмакиной, актрисе театра Кропивницкого, потрясающей вокалистке, исполняющей саундтреки к фильмам, участнице нескольких музыкальных проектов, обладательнице безупречной красоты и, как выяснилось, мастерице. Она делает нереальных (хотя, скорее, реальных) кукол, которых называет «бушменчиками» – как производная от фамилии.

Олеся пришла в редакцию с некоторыми представителями своей кукольной семьи. Рассказала историю рождения каждой куклы, поделилась секретами их «рождения», всем желающим разрешила скрупулезно исследовать Лису Алису, Украиночку, Невесту, Сантьяго… Потрясены были все.

– Олеся, у тебя такой напряженный ритм жизни, ты занята во многих проектах. Откуда время на кукол?

– Когда у меня есть неделя, в течение которой мне не надо на работу, а это бывает редко, может, раз в году, я делаю несколько куколок. Иногда работаю на заказ. Как-то влюбленная пара спросила, могу ли я сделать кукол по их фотографиям. Я предупредила, что это будет не точная копия, что они будут шаржевые. Их это устроило. Пару эту я сделала, руки у них были переплетены. Как оказалось, это был знак – вскоре ребята поженились.

– Когда и как появилась первая кукла?

– Лет десять назад. В Желтых Водах (я оттуда родом) у нас есть соседка тетя Надя. Она по телевизору увидела мастер-класс, как делать кукол из колготок и синтепона. Она сделала куклу и принесла моей бабушке похвастаться. Я посмотрела, ужаснулась (простите, тетя Надя!) и подумала, что можно же сделать красивую куклу. Стала пробовать. Первая не очень получилась, а потом руки сами повели.

Технику придумала не я – давно и многие делают их из колготок. Но я усовершенствовала процесс, даже усложнила его: клею реснички, рисую глазки, делаю волосы из ниток. Если должны быть серьги, я делаю их из «пластики», если сапожки или ботиночки – из кожи, шью рубашки, брюки и платья, вышиваю орнамент, вяжу свитерочки… Ручки и ножки гнутся благодаря каркасу из проволоки, у последних кукол даже пальчики можно сжимать и разжимать.

– Как начинается кукла? С идеи?

– В том-то и дело, что нет. Начиная работать, я не знаю, кто получится. Беру «колготочку» – обязательно новую, 40 ден, определенной фирмы. Наполняю синтепоном, формирую голову, беру свою любимую иголку и начинаю работать со словами: «Ну что, зайчик, кто у нас сегодня получится?» Начинаю с формирования носика, щечек, постепенно вырисовывается лицо. А когда я красками его разрисовываю – становится понятно, кто это будет – мальчик или девочка. А потом уже формируются образ, характер. Даже случайная капля краски на лице впоследствии становится родинкой.

– А что было самым первым?

– Адам и Ева. Они были небольшие, техника была еще примитивной, ручки не отделялись от туловищ. Но они самые любимые.

Так интересно получается: я расту в своей технике, и куклы растут. Каждая новая выше ростом, чем предыдущая. Тем важнее уделять внимание деталям. Я могу два дня заниматься одной куклой. Отрываюсь ненадолго – кофе попить – и снова за работу. Это очень увлекает, хочется быстрее увидеть окончательный вариант.

– Кто счастливый обладатель «бушменчиков»?

– Большинство кукол я дарю. Продавать мне как-то неловко, хотя если делаю на заказ, то оцениваю свою работу. По просьбе Лены Ферман я делала куклу Кузьмы Скрябина, Царство ему Небесное. Он был еще жив, и Лена подарила куклу ему на день рождения. Это был мой первый опыт делать куклу по фотографии. Всего у меня не так много «бушменчиков» – около двадцати. Кто-то «живет» у меня дома, кто-то подарен хорошим людям, кого-то купили, но это тоже хорошие люди. Надо, чтобы мои куклы не только меня радовали.

Я, кстати, помимо того, что делаю кукол, еще и коллекционирую их. У меня несколько десятков интересных кукол – от старинных фарфоровых до авторских современных.

– Откуда эта любовь к куклам?

– В детстве я очень любила сказки и, конечно, кукол. У кого-то это проходит с годами, а у меня не прошло. Я всегда считала себя странной девочкой: когда подруги встречались с мальчиками, ходили на дискотеки, читали книжки про любовь, я читала сказки. Никому не признавалась, чтоб не засмеяли. Я выросла, а сказки читать не перестала, мультики по-прежнему смотрю с удовольствием. А тут еще и работа в театре добавила в мою жизнь «сказочности» и «кукольности». Вот так все сложилось.

– Для такого творчества нужен особый настрой?

– Вообще «бушменчики» очень позитивные. Я их делаю исключительно в хорошем настроении. Однажды я попробовала сделать куклу, когда меня кто-то разозлил и мне было не по себе. Получилось что-то такое страшное, напоминающее персонаж Кинга. Я сама испугалась. Разрезала это «творение» на мелкие кусочки и из дома вынесла.

Все мои куклы сделаны с хорошим настроением, с любовью и теплотой. Никакого негатива!

– У тебя есть кукла-автопортрет?

– Нет. Хотя хорошая идея. Надо подумать.