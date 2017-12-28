САП закрила кримінальне провадження щодо нардепа від Кіровоградщини

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила провадження стосовно народного депутата з групи «Воля народу» Олеся Довгого.

Про це «УП» повідомили співрозмовники в Генеральній прокуратурі.

За їхніми даними, САП це зробила через недостатність зібраних доказів.

Як офіційно зазначили «УП» в прес-службі Антикорупційної прокуратури, 22 грудня начальник відділу САП – процесуальний керівник у кримінальному провадженні – ухвалив рішення про його закриття у частині підозри Довгого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК – у зв’язку з неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання.

Слідств встановило, що питання передачі земельних ділянок у власність вирішувалося виключно на пленарних засіданнях сесії Київради за результатами голосування. Такому голосуванню передувало виготовлення та почергове опрацювання необхідного пакету документів низкою колегіальних органів, установ та комісій, а саме управлінням земельних ресурсів КМДА, постійними комісіями Київради (земельна, архітектури та містобудування), контролюючими органами, управлінням правового забезпечення Київради.

«Враховуючи, що рішення про включення цього питання до порядку денного, затвердження порядку денного в цілому та прийняття рішень сесією депутати Київради тричі позитивно підтримали шляхом голосування, підтвердити, що вибуття земельних ділянок із власності територіальної громади Києва перебуває у прямому причинно-наслідковому зв’язку з діями Довгого неможливо», – пояснили у САП.

За результатами допитів 41 свідка, у тому числі 35 депутатів Київради, не здобуто жодних доказів про схиляння, тиск чи вказівки з боку Довгого щодо результатів голосування за виділення земельних ділянок.

«У зв’язку з десятирічною давністю подій, які є предметом дослідження у кримінальному провадженні, а також знищенням електронної системи інформаційного забезпечення Київради, враховуючи показання більшості свідків у кримінальному провадженні та відсутності інших процесуальних джерел здобуття доказів, слідством фактично вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості Довгого О. С. у суді», – додали в САП.

Нагадаємо, Олесь Довгий у 2014 році виграв вибори до Верховної Ради в 102 виборчому окрузі (Кіровоградська область, центр – Знам’янка).

У липня 2017 року Верховна Рада зняла з нього недоторканість для проведення слідчих дій. Олеся Довгого підозрювали у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало збитків на 82 млн грн.