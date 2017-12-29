Рідні військовополонених з Кропивницького продовжують боротися за їх звільнення (ВІДЕО)

Рідні спецпризначенців з Кропивницького Олександра Корінькова та Сергія Глондаря продовжать боротися за звільнення вояків з полону сепаратистів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між «ЛНР»/«ДНР» та Україною. Олександра Корінькова та Сергія Глондаря серед тих, хто повернувся додому, не було. Водночас Новий рік святкуватиме вже не на окупованій території військовослужбовець зі Знам’янки Олексій Кушпіль – наразі він у шпиталі в Києві.

Олександр Коріньков і Сергій Глондар у складі групи розвідників нарвалися на засідку бойовиків при виїзді з Дебальцевого 17 лютого 2015 року. Двоє бійців загинули на місці, ще двоє отримали поранення, п’ятеро потрапили в полон. Двох заручників – так їх часто називають в ЗМІ – звільнили на п’ятдесятий день, ще один вибрався сам (як саме – невідомо досі). Коріньков і Глондар залишилися на території «ДНР».

Спочатку їх тримали в СІЗО в Донецьку. За останніми даними, зараз українські військовослужбовці – в Макіївській колонії.