На Кіровоградщині купили п’ять квартир дітям-сиротам

На Кіровоградщині за державні кошти придбали п’ять квартир для дітей-сиріт.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Відповідну державну субвенцію у 2017 році спрямували для придбання двох жилих приміщень для дитячих будинків сімейного типу у Кропивницькому та одного – в Онуфріївському районі.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, купили п’ять квартир, які будуть використовуватися як соціальне житло, зокрема у Долинській (три однокімнатні квартири) та в Олександрії (дві двокімнатні).