На Кіровоградщині вандали розтрощили пам’ятник радянському солдату (ФОТО)

У Гайвороні невідомі розтрощили пам’ятник радянському солдату в сквері Перемоги.

Про це йдеться на офіційній сторінці мерії у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

«Акт вандалізму стосовно скульптури воїна є наругою над пам’яттю сотень, тисяч загиблих земляків, які визволяли нашу землю від фашистів, визволяли для нас. Нам має бути соромно за деяких своїх представників, які такими діями паплюжать пам’ять своїх дідів і прадідів. Закликаємо правоохоронців знайти винних, гайворонців – бути свідомими, шанувати історію, вандалів – бути людьми», – сказано у повідомленні.