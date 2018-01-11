Почесного президента футбольного клубу з Кіровоградщини викликають до Генпрокуратури

У 1994 – 2002 роках Едуард Ставицький працював менеджером ЗАТ «Науково-виробниче об’єднання «Екологічне паливо України» (Олександрія), у 2002-му – 2006-му був головою правління. З 2002-го – почесний президент олександрійського ТОВ «Дитячо-юнацький футбольний клуб “Кристал-аметист”».

Генеральна прокуратура України (ГПУ) закінчила досудове розслідування, у якому підозрюваним за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК в редакції Закону від 05.04.2001) КК є Едуард Ставицький.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ, опублікованому на її офіційному сайті.

Тепер Ставицького запрошують до ГПУ для ознайомлення з матеріалами справи.

«У зв’язку з цим Вам необхідно прибути 18 січня 2018 року об 11 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет №527 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Інтерпол припинив розшук екс-міністра енергетики часів президенства Віктора Януковича Едуарда Ставицького.

24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук. Він підозрюється в розкраданні коштів у особливо великому розмірі.

У травні 2017-го ГПУ попросила суд дозволити почати заочне розслідування проти Едуарда Ставицького.