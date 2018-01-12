Мер Олександрії їздить на роботу на позашляховику за 3 млн (ФОТО)

Міський голова Олександрії Степан Цапюк їздить містом і на роботу на новому авто за 2,95 мільйона гривень.

Обновку міського голови – Range Rover Sport 2017 року випуску – можна побачити під стінами мерії, передає «Моя Олександрія».

Цапюк використовує той же державний номерний знак, яким користувався на колишньому Range Rover 2010 року випуску.

Нова машина має асфальтовий колір.

27 грудня 2017 року Степан Цапюк повідомив про суттєві зміни у майновому стані, пише Центр медіарозслідувань «Прозоро». Він придбав позашляховик преміум-класу Range Rover Sport 2017 року випуску. Вартість – 2 мільйони 925 тисяч гривень.

Згідно з декларацією за 2016-й, у власності посадовця вже є один Range Rover – 2010 року випуску. Офіційний заробіток сім’ї міського голови за 2016 рік та заощадження склали 306 тисяч 959 гривень. Степан Цапюк також отримав від свого рідного брата, депутата обласної ради, власника ТОВ «ТАУ» та керівника ПНВП «Уран» Олександра Цапюка подарунок – 810 тисяч гривень.

Окрім тепер вже двох автомобілів, за даними декларації мера Олександрії, сім’я Цапюків володіє житловим будинком площею 373 квадратні метри та двома земельними ділянками по 980 та 302 «квадратів». Усе нерухоме майно знаходиться в Олександрії та записано на дружину міського голови Любов Цапюк.