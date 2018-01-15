У Кропивницькому на автостанції з дітей-пільговиків беруть повну вартість квитка

Троє дітей з Кропивницького, які щотижня їздять до Новомиргородської школи-інтернату для дітей з вадами слуху, сплачують повну вартість квитка.

Про це йдеться у статті тижневика «УЦ».

Ціна поїздки – близько 60 гривень.

«До 2016 року пільги незахищеним категоріям населення компенсувалися з державного бюджету, – розповіла заступник начальника департаменту праці та соціального захисту ОДА Надія Кримська. – Ці кошти розподілялися в тому числі через наш департамент. Але з 2016 року цю функцію переклали на місцеві бюджети. Компенсувати підприємству надану пільгу повинні з бюджету того органу місцевого самоврядування, на території якого зареєстрована людина, що отримує пільгу. Якщо ці діти зареєстровані за місцем проживання в Кропивницькому, то в міському бюджеті повинні бути передбачені кошти на компенсацію перевізникам. Діти-інваліди мають право на проїзд за 50-відсотковою вартістю квитка. Будь-яких обмежень в наданні цієї пільги законодавством не передбачено. Якщо ви хочете зрозуміти, порушується право цих дітей на пільговий проїзд, то відповідь однозначна: так, це порушення їхніх прав».

Далі «УЦ» зв’язалася з обласним департаментом промисловості та інфраструктури – в його веденні знаходиться діяльність всіх автостанцій області.

«Законодавчо держава гарантує інвалідам пільговий проїзд усіма видами транспорту, включаючи міжміські та міжобласні рейси. До 2016 року з держбюджету регулярно виділялися субвенції на компенсацію пільгового проїзду для незахищених категорій, – зазначив начальник управління транспорту та зв’язку департаменту Володимир Дмитренко. – Починаючи з 2016 року, законодавство змінилося – тепер гарантами прав пільговиків повинні виступати місцеві бюджети <…> Ми, з одного боку, розуміємо пільговиків, а з іншого – потрібно зрозуміти і перевізника: якщо він не зможе окупити поїздку, йому доведеться просто скасувати рейс. Поки для міжрайонних рейсів шляхом переговорів були встановлені кілька правил. Перевізники погодилися без обмежень возити ветеранів АТО і учасників бойових дій, для всіх інших категорій в автобусі виділяється два пільгових місця. Наголошую: компенсації за це перевізники не отримують. Так, хочу сказати, що з чотирьох міст обласного значення лише Кропивницький зайняв таку жорстку позицію, з усіма іншими так чи інакше вдається домовитися».