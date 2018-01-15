У Кропивницькому поліція впіймала втікачку з психлікарні (ФОТО)

Близько 14:00 14 січня до охоронців порядку звернулася медична сестра Кіровоградської обласної психіатричної лікарні та повідомила про те, що з одного з відділень зникла 22-річна пацієнтка.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Кропивницького у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

Заявниця також зазначила, що дівчина перебуває без верхнього одягу і потребує медичної допомоги, так як має психотичний розлад.

Патрульний екіпаж відпрацював прилеглі території і знайшов утікачку в міському автобусі, який уже мав відправлятися від лікарні в бік центру. Дівчина нічого не змогла пояснити інспекторам. Її зразу передали старшій черговій медсестрі обласної психіатричної лікарні.