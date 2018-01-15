У скандальній школі в Кропивницькому шукатимуть «мертві душі»

Батьківська рада ЗОШ №18 заявила про наявність «мертвих душ», яким незаконно нараховують зарплату.

Про це повідомив міський голова Кропивницького Андрій Райкович на апаратній нараді сьогодні, 15 січня, передає кореспондент «УЦ».

Мер розпорядився негайно провести перевірку в школі.

Директора школи Валентину Приліпко вже кілька разів звільняли, однак суд це скасовував.

11 липня через поновлення Приліпко на посаді батьки дітей 18 школи на засіданні сесії вручили депутату міськради від РПЛ Михайлу Демченку памперси, висловивши таким чином своє невдоволення.