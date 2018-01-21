На Кіровоградщині не вистачає вакцин від кору

Наразі перебої з наявністю вакцини від кору в Кіровоградській, Рівненській, Житомирській, Одеській, Івано-Франківській областях та у Києві.

Про це заявила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час Години запитань до уряду в парламенті, передає «112».

«Знаємо зараз про перебої з наявності вакцин у деяких областях – Кіровоградська, Рівненська, Житомирська, Одеська, Івано-Франківська та місто Київ. Для них міністерство здійснює перерозподіл наявних вакцин із інших регіонів», – сказала Супрун.

Вона також повідомила, коли у столиці очікується наступна партія вакцин: «Наступна партія вакцин має прибути у Київ у квітні 2018 році, – замовлено понад мільйон доз. Але, зважаючи на зростаючий попит, міністерство та партнери ЮНІСЕФ і виробник вживає заходи на поставки додаткової партії у короткі терміни».

Раніше Супрун зазначила, що в Україні з початку 2018 року на кір захворіли 1 тис. 285 дорослих та дітей.