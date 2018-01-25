На Кіровоградщині п’яний крадій заснув на місці злочину

Олександрійський суд 17 січня виніс вирок 28-річному чоловікові, який скоїв крадіжку з магазину і заснув в ньому.

Вирок опублікували в єдиному реєстрі судових рішень, передає «Моя Олександрія».

Як повідомляється в матеріалах справи, 17 липня 2017 року в селі Ясинуватка Олександрійського району підсудний вночі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підпалив запальничкою металопластикові двері магазину і таким чином потрапив усередину.

У магазині він узяв одну пляшку коньяку, блок сірників і 51 пачку сигарет. Чоловік виніс викрадене на лавочку біля магазину, після цього напився і заснув у приміщенні магазину, де його вранці знайшов чоловік власниці.

З огляду на колишні судимості за розбій, крадіжки й викрадення авто суд виніс обвинуваченому суворе покарання. Його визнали винним за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України і дали три роки позбавлення волі.

Також обвинуваченого зобов’язали відшкодувати магазину збиток в розмірі 15 тис. грн.

Коньяк, сірники і 51 пачку сигарет суд залишив магазину.

Вирок поки не набрав чинності, його можна оскаржити в апеляційній інстанції.