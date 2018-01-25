На Кіровоградщині за п’ять курок і кроля крадію дали три роки

Жителя села Бандурівка Олександрійського району посадили на три роки й один місяць за крадіжку курей і кроля.

Вирок Олександрійського міськрайонного суду опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає кореспондент «УЦ».

Близько 21:30 3 вересня 2017 року підсудний зайшов у чужий двір на вулиці Пушкіна в Бандурівці. Він відкрив сарай і виніс звідти п’ять курей вартістю 83 грн. 33 коп., кожна на загальну суму 416 грн. 65 коп.

Поруч з будівлею він наткнувся на клітку, звідки вкрав кроля породи «Великан» (350 грн.).

Суд узяв до уваги, що обвинувачений не вперше притягується до кримінальної відповідальності. Крім того, він скоїв злочин, перебуваючи на іспитовому строку.