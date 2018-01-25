Найкращі пісні Висоцького – версія «УЦ»

25 січня 1938 року народився великий співак, актор, поет і композитор Володимир Висоцький.

Головний редактор тижневика «УЦ» Юхим Мармер з цього приводу вчора, 24 січня, оголосив у Facebook збір найулюбленіших пісень його читачів. «Давайте без зайвих слів скинемося по одній – дві пісні Володимира Висоцького. Хто чим може, хто що пам’ятає, хто що любить», – написав він.

Сьогодні, 25 січня, «УЦ» відібрала з опублікованих у коментарях під постом Мармера найкращі, на думку редакції, відео.

https://www.youtube.com/watch?v=fW5ATOzKqEU&feature=youtu.be

А які пісні Володимира Висоцького подобаються вам? Діліться в коментарях.