Поліція показала фото «звільнення заручників» у спальному районі Кропивницького

Поліцейські провели тактико-спеціальні навчання з затриманням озброєних злочинців та визволенням заручників у Кропивницькому сьогодні, 25 січня.

За легендою, працівники поліції отримали повідомлення про розбійний напад на персонал одного з торговельних закладів, повідомили «УЦ» у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області. За дві години поліцейські вийшли на слід підозрюваних, розблокували приміщення, де вони переховувалися, визволили заручника та затримали злочинців.

Головною метою навчань стало вдосконалення практичних навичок поліцейських, налагодження взаємодії підрозділів та служб, застосування на практиці теоретичних знань щодо організації, тактики проведення спецоперацій та алгоритму дій під час введення оперативних планів «Сирена», «Заручник», «Грім». Перевірити свої професійні навички, проаналізувати хід заходів та зробити висновки щодо подальшого вдосконалення спільних дій поліцейські мали змогу після введення навчальної тривоги.

Втікаючи від переслідування, за «сценарієм», зловмисники захопили заручника. Аби не наражати на небезпеку перехожих, поліцейські вивели за межі території проведення спецоперації сторонніх людей, перекрили рух транспорту на ділянці дороги поблизу будівлі.

До затримання злочинців та звільнення заручника задіяли працівників спецпідрозділу КОРД. Штурмова група спецназу провела спеціальну поліцейську операцію. Після знешкодження злочинців на місці події працювала слідчо-оперативна група.

«Сьогодні ми перевірили готовність поліцейських до дій під час проведення спеціальних операцій. Тренування відбулися на належному рівні. Будемо і в подальшому вдосконалювати професійні навички», – зазначив керівник обласного главку відомства Сергій Кондрашенко.

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Нагадаємо, жителі мікрорайону Бєляєва у Кропивницькому стали свідками того, як озброєні поліцейські оточили територію неподалік житлових будинків вранці сьогодні, 25 січня. Як зазначили свідки, навіть маршрутки об’їжджали мікрорайон. Серед жителів Бєляєва ширилися чутки про спецоперацію з затримання злочинців.

У секторі комунікації ГУ Національної поліції в області заявили «УЦ», що жодної небезпеки для мешканців «спальника» не було і немає: «Це проходили тактико-спеціальні навчання зі звільнення заручників».