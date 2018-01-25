Сюжет про переселенців, яких виганяють з будинку на Кіровоградщині, вийшов на всеукраїнському каналі (ВІДЕО)

У селищі Олександрівка Кіровоградської області дві сім’ї переселенців ризикують опинитися на вулиці.

З 2014 року вони живуть в невеликому будинку, куди вселилися з дозволу місцевих чиновників, так як колишній господар нерухомості помер, ідеться в сюжеті каналу «Україна». Однак через рік з’явився його спадкоємець, який в суді вимагає видворити переселенців.

Ольга Силенко з двома онуками в’їхала в цей будинок за пропозицією селищного голови. Будівля була в занедбаному вигляді. Привести його в житловий стан переселенцям з Донецька допомогла селищна рада. У другій частині будинку живуть Сталіна Бєловолова з сином, переселенці з Горлівки.

Тепер обом родинам потрібно шукати інше житло – з’явився господар і виставив будинок на продаж. Селищний голова стверджує, що не знав про спадкоємця, коли заселяв людей у будинок.

Ольга готова була навіть платити оренду. Але новий господар будинку пішов до суду – доводити своє право на нерухомість. Не знає, куди подітися, і Сталіна Бєловолова. Справа в суді не рухається – за півроку було лише одне засідання.

Керівництво району запевняє, що домовилося з спадкоємцем не виселяти людей до весни і підшукує їм нове житло.