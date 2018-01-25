Сюжет про переселенців, яких виганяють з будинку на Кіровоградщині, вийшов на всеукраїнському каналі (ВІДЕО)

У селищі Олександрівка Кіровоградської області дві сім’ї переселенців ризикують опинитися на вулиці.
З 2014 року вони живуть в невеликому будинку, куди вселилися з дозволу місцевих чиновників, так як колишній господар нерухомості помер, ідеться в сюжеті каналу «Україна». Однак через рік з’явився його спадкоємець, який в суді вимагає видворити переселенців.
Ольга Силенко з двома онуками в’їхала в цей будинок за пропозицією селищного голови. Будівля була в занедбаному вигляді. Привести його в житловий стан переселенцям з Донецька допомогла селищна рада. У другій частині будинку живуть Сталіна Бєловолова з сином, переселенці з Горлівки.
Тепер обом родинам потрібно шукати інше житло – з’явився господар і виставив будинок на продаж. Селищний голова стверджує, що не знав про спадкоємця, коли заселяв людей у будинок.
Ольга готова була навіть платити оренду. Але новий господар будинку пішов до суду – доводити своє право на нерухомість. Не знає, куди подітися, і Сталіна Бєловолова. Справа в суді не рухається – за півроку було лише одне засідання.
Керівництво району запевняє, що домовилося з спадкоємцем не виселяти людей до весни і підшукує їм нове житло.
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В середине сентября уже далекого 2014 года на примере жителей этого дома представители областной и Александровской районной власти демонстрировали наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, что на нашей территории все хорошо с переселенцами. Все имеют условия для проживания, обеспечены продуктами питания, получают пенсии и другие социальные выплаты. Спустя год жители именно этого дома, расположенного на улице Садовой, 20 в пгт Александровка, оказались под угрозой выселения. Сегодня их судьба зависит от решения районного суда.