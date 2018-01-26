В освіті Кропивницького заспокоїли: бургери у шкільних їдальнях – це ще не вся їжа

2-3 дні на тиждень школярі Кропивницького снідатимуть не кашею, а бутербродами з котлетами, булочками та сосисками.

Про це йдеться у статті тижневика «УЦ», опублікованій у №4 (1258) від 25 січня 2018 року.

«Таке рішення прийняли з ініціативи батьків, – розповіла начальник управління освіти міста Лариса Костенко. – Багато батьків скаржилися, що діти не хочуть їсти кашу, яку дають на сніданок. Тому вирішено було трохи відкоригувати меню, зробити його більш різноманітним і привабливим для дітей. З десяти днів чотири – п’ять діти будуть снідати булочками, сосисками, бутербродами, інші п’ять – шість днів – молочними продуктами, запіканкою тощо.

Такий підхід дозволить розвантажити їдальню. Зараз у великих школах всі діти не встигають поснідати за одну зміну. На наступній перерві каша вже остигає, і, звичайно, вона вже не така смачна. А бутерброди на наступній перерві будуть такими ж смачними».

Лариса Костенко уточнила, що нововведення стосується лише безкоштовних сніданків.

«Обіди для групи продовженого дня, які оплачують батьки, залишаються такими ж, як були», – сказала вона.