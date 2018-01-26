Жителю Кіровоградщини довелося сплатити понад 36 тисяч гривень аліментів, щоб поїхати за кордон

Жителю Олександрії довелося сплатити заборгованість з аліментів на утримання доньок після того, як його обмежили в праві виїзду за кордон.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі Головного територіального управління в області.

Як відзначив керівник обласної юстиції Вадим Гуцул, в Олександрійському міськрайонному відділі державної виконавчої служби виконавчий лист про стягнення аліментів на двох неповнолітніх дітей перебував на виконанні з березня 2012 року. У 2015 році, згідно з рішенням суду, боржника позбавили батьківських прав.

«У результаті перевірки майнового стану було встановлено, що за боржником зареєстрована квартира, на яку державний виконавець наклав арешт для забезпечення виконання рішення суду, – прокоментував ситуацію Вадим Гуцул. – Окрім цього, з довідок Державної прикордонної служби України стало відомо, що боржник за два минулі роки неодноразово виїжджав за кордон, однак аліменти на утримання власних доньок виплачувати не поспішав. З метою впливу на чоловіка державний виконавець направила подання до Олександрійського міськрайонного суду про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за кордон. Після цього недобросовісний батько погодився сплатити заборгованість, яка складала 36 600 гривень».

На Кіровоградщині це не перший випадок погашення заборгованості з аліментів після обмеження боржників у праві виїзду за кордон. Торік у зв’язку з цим 60 тисяч гривень на утримання власних дітей довелося сплатити мешканці Компаніївського району.