Потенциальный Samsung Galaxy S9 показался на видео

Недавно прошедшая выставка CES 2018 порадовала нас большим количеством новинок, а также информацией о том, какие еще разработки предстоит увидеть в текущем году. Так, подтверждена была информация о том, что в скором времени пользователи смогут оценить Samsung Galaxy S9, который будет представлен в конце февраля текущего года.

Недавно прошедшая выставка CES 2018 порадовала нас большим количеством новинок, а также информацией о том, какие еще разработки предстоит увидеть в текущем году. Так, подтверждена была информация о том, что в скором времени пользователи смогут оценить Samsung Galaxy S9, который будет представлен в конце февраля текущего года.

На данный момент приглашения от компании на презентацию смартфона уже разосланы представителям СМИ и, соответственно, появилась подробная информация о дате ее проведения. Итак, презентация пройдет в воскресенье, 25-го февраля, непосредственно перед началом выставки MWC 2018.

Что же известно о смартфоне на текущий момент? Основной источник информации – видео, которое демонстрирует основные характеристики устройства. Так, при просмотре становится понятно, что хотя модель не безрамочная, ее кромки будут достаточно тонкими (явно тоньше, чем в предыдущей модели). Да и двойной камеры в смартфоне не будет. Производитель решил ограничиться классическим одинарным вариантом.

Довольно сильно заметно, что дизайн новинки мало чем будет отличаться от своих предшественников, кроме того факта, что все, что расположено на задней панели, будет размещаться вертикально. То есть сканер отпечатков пальцев будет под камерой, что по мнению специалистов решит проблему с загрязнением объектива. Скорость зарядки нового устройства также не будет отличаться от той, которая была доступна в предыдущих моделях.

А вот в вопросе железа для Samsung Galaxy S9 стоит отметить, что для американской и китайской версии смартфона будет использован 10-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 845, в то время как для остальных регионов смартфон будет доступен только с Exynos 9810. Объем оперативной памяти при этом составит 4 Гб, а встроенной – 64 Гб.

Несколько современнее будет модель Samsung Galaxy S9 Plus, которая будет функционировать при помощи процессора Qualcomm Snapdragon 845, а также получит двойную камеру. Объем оперативной памяти у этой модели также будет больше – 6 Гб, а встроенное хранилище останется без изменений.

Среди других ожидаемых доработок стоит отметить возможность замедленной видеосъемки в качестве Full HD и со скоростью 480 кадров в секунду. Что еще ожидает пользователей, которые решат приобрести новинку, мы узнаем после презентации. Предварительный заказ обеих моделей станет доступен 1-го марта, а в свободной продаже устройства появятся 16 марта.

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