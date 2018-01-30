Время выбирать доктора

Медицинская реформа идет. Не так быстро, как было объявлено в начале прошлого года, но все-таки идет. И сегодня жителям Кропивницкого уже пора выбирать себе лечащих врачей. С 1 апреля педиатры, терапевты и семейные врачи будут подписывать с пациентами декларации. Этот процесс должен быть полностью завершен к 1 июля 2018 года. Но, по словам начальника управления здравоохранения Оксаны Макарук, многие врачи уже предлагают пациентам заключить контракт. Это не запрещено – подписанные сегодня договоры вступят в силу в апреле.

Сегодня в первичном звене работают 137 докторов – педиатров, терапевтов и семейных врачей. На сайте городского управления есть список этих врачей с фотографиями, указанием врачебного стажа и т.п. Правда, почему-то без контактных данных, но там указано, в каком центре первичной помощи или амбулатории работает тот или иной врач, – можно позвонить туда, узнать время приема и зайти к доктору. Чтобы подписать договор на месте, при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код, на ребенка – свидетельство о рождении.

При этом ваша прописка значения не имеет. Даже если вы прописаны в другом городе или области, но живете в Кропивницком, вы можете подписать договор с любым городским врачом. Но только с одним. Нельзя заключить сразу два контракта – по месту жительства и по месту прописки. Поскольку все декларации попадают в электронный реестр, то следующая декларация на ваше же имя автоматически аннулирует предыдущий договор. Это сделано для того, чтобы пациентам не нужно было расторгать договоры при переезде, перезаключать их каждый год и т.п. Сменили место жительства – просто выберите нового врача. Поскольку врач теперь не будет привязан к участку, то могут возникнуть проблемы с вызовом на дом. По словам Оксаны Макарук, подписывая декларацию с докто­ром, стоит отдельно обсудить этот момент или изначально выбирать врача, живущего рядом с вами.

Учтите, что если в графе «должность» написано «врач общей практики – семейный врач», то вы можете заключить с ним договор о лечении всей семьи – и детей, и взрослых. Если же педиатр, который вас устраивает, только педиатр, то вам придется выбирать для себя еще и терапевта.

По большому счету, сегодня не обязательно бежать в поликлинику с документами. Если вы не придете к врачу, врач придет к вам. Потому что доктора заинтересованы в том, чтобы набрать нужное количество пациентов (педиатры – 700 человек, терапевты – 2,5 тысячи, врачи общей практики – 2 тысячи) – от этого будет зависеть их зарплата. Но если вы уже выбрали доктора, если это авторитетный врач и к нему всегда очередь, то стоит поспешить. Если же вы не знаете, кого выбрать и вам, по большому счету, все равно, то можно и подождать.

По словам Оксаны Макарук, рабочая группа, в которую входили программисты, системные администраторы и врачи-практики, уже закончила тестирование всех программных продуктов, которые существуют на этом рынке. Программы выбраны, и до конца первого полугодия к любому врачу можно будет записаться на прием по Интернету. Очередь тоже будет электронной. Как это будет работать в наших условиях, пока сказать трудно. Ведь на талончиках тоже указывают время, в которое конкретный пациент, по идее, может зайти к врачу, но на деле это почему-то никогда не работало. Что же касается людей, которые не умеют пользоваться Интернетом, то с электронной записью к врачу все будет так же, как с электронной очередью в детсады. Если можете записаться сами, записываетесь. Не можете – приходите в детсад (или в данном случае в поликлинику), и вам там помогут.

Отдельно МОЗ сегодня призывает пациентов не давать врачам взяток, благодарностей и прочих конвертов. Заключая договор с доктором, вы уже ему платите. В 2018 году на каждого пациента врач семейной практики получит 370 грн. Это не такая большая сумма, как кажется, поскольку в этот бюджет входят аренда кабинета, зарплаты врача и медсестры, затратные материалы и даже частичное покрытие расходов на лабораторные анализы. Но и не маленькая, если учесть, что большинство из нас обращается к врачу раз в несколько лет.

Что за эти деньги будет делать врач? То же, что делают педиатры и терапевты. Ставить диагноз, назначать лечение, направлять к специалистам, если это нужно, выписывать больничные и т.п. В его обязанности также входит паллиативная помощь – он сам может оценить степень боли и назначить ненаркотические или наркотические обезболивающие. Кроме того, семейный врач (не терапевт!) может следить за протеканием неосложненной беременности.

Согласитесь, звучит очень удобно. Один врач для всей семьи, который вам симпатичен и услуги которого вы уже оплатили, выпишет лекарство бабушке, направит ребенка на прививку или плановый медосмотр, а его маму будет наблюдать во время беременности. Пока кажется, что испортить эту идею невозможно. Но нашей медицине часто удается невозможное…