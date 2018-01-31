У ЗМІ показали умови проживання у військовому гуртожитку в Кропивницькому – вони жахливі (ФОТО)

У Кропивницькому в гуртожитку для військових, який належить квартирно-експлуатаційній частині (КЕЧ) Кіровоградського гарнізону і знаходиться на вулиці Сухумській, 8, нещодавно підняли ціну за оренду ліжко-місця.

Мешканці скаржаться на невиправданість таких дій, адже умови у приміщенні жахливі, передає «Гречка».

У гуртожитку живуть військові з усіх частин обласного центру, а також ті, хто приїздить у відрядження. Наразі там мешкають десять чоловік. Більшість уже виїхала, знайшовши альтернативу такому місцю проживання, після зростання орендної плати у 2017 році.

Тепер жителі гуртожитку замість 580 гривень на місяць за ліжко-місце мають платити 1277. Причини подорожчання жодним чином не пояснили.

Житель гуртожитку Юрій зазначив, що за весь час не робили жодного ремонту, не модернізували системи. І наразі ремонт приміщенню теж не «світить»: «У гуртожитку немає гарячої води. До ванни зайти, щоб не знудило, неможливо. На все приміщення – дві кухні, на плиті працює тільки одна конфорка. Немає пральної машинки. А постільна білизна, яку мають видавати і змінювати раз на тиждень, взагалі у жахливому стані. Її 28 років тому отримали і досі нею користуються. Меблі всі старші за мене і в дуже поганому стані».

«Гречка» намагалася зв’язатися з керівництвом КЕЧу Кіровоградського гарнізону, проте це зробити не вдалося.