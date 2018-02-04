У центрі Кропивницького зарізали молодого хлопця (ФОТО)

Близько 23:00 2 лютого патрульних сповістили про бійку на перехресті вулиць Гоголя і Великої Перспективної.
Про це «УЦ» повідомили у прес-службі патрульної поліції.
Прибувши за вказаною адресою, інспектори виявили двох агресивно налаштованих чоловіків, які з’ясовували між собою стосунки. Їх розборонили та затримали.
На землі лежав непритомний 25-річний громадянин. На місце події патрульні викликали швидку та спробували надати домедичну допомогу – у чоловіка були чисельні ножові поранення в області серця. Пізніше стало відомо, що потерпілий помер у кареті швидкої, не доїхавши до лікарні.
Свідки події вказали, що один із затриманих викинув від себе ножа.
Інспектори патрульної поліції виявили ймовірне знаряддя злочину, огородили місце події та викликали слідчо-оперативну групу.
51-річного підозрюваного та 49-річного учасника злочину доставили до міського відділу поліції для з’ясування всіх обставин події.
Справою займаються слідчі.