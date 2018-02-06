Путешествие в биатлонную Мекку

Как болельщик, Руслан Згривец увлекся биатлоном, пожалуй, еще тогда, когда на чемпионате и Кубке мира блистала Елена Зубрилова, а наши девушки – Валентина Цербе, Лилия Ефремова и Елена Петрова – завоевывали олимпийские награды для Украины. С тех пор наш собеседник, когда есть возможность, постоянно смотрит трансляции биатлонных гонок, болеет за украинскую сборную и пытается разобраться в нюансах. Поэтому, когда Руслану Федоровичу выпала возможность посетить современную биатлонную Мекку – немецкий Рупольдинг, – он не колебался ни минуты. А по возвращении домой эксклюзивно поделился с нами своими впечатлениями.

Вместо предисловия

– Хотя биатлон придумали скандинавы в виде так называемых Гонок военных патрулей, но именно в Германии этот вид спорта подняли до небывалых высот по популярности и количеству талантливых спортсменов. Недаром же перед входом на арену в Рупольдинге болельщиков встречает лозунг: «Там, где зарождался биатлон».

Вы знаете, я не бывал на соревнованиях по другим зимним видам спорта в Германии, но, посетив этот этап Кубка мира, увидел, что для местных жителей – это праздник, которым они живут и делают все возможное, чтобы и гости окунулись в его неповторимую атмосферу. Несмотря на то, что это, казалось бы, рядовой этап Кубка мира, но для Рупольдинга, который неоднократно принимал и мировые первенства, это прежде всего неординарное событие. Поэтому уровень организации и проведения соревнований чрезвычайно высок.

О приглашении

– Возможно, для кого-то будет откровением, но должность вице-президента Федерации биатлона Украины занимает наш земляк – Руслан Голуб, который родился в Кировограде, а теперь живет и работает в Киеве. Компания «ТАК-АГРО», которую возглавляет Руслан Тарасович, уже долгое время является одним из основных спонсоров ФБУ и сборной Украины по биатлону. Побывав в Рупольдинге именно по приглашению руководства ФБУ, я убедился, что для моего друга и коллеги, с которым мы давно и плодотворно сотрудничаем в аграрной сфере, биатлон – это часть жизни, и он действительно живет этим видом спорта.

Об организации этапа

– Само название «Этап в Рупольдинге» – весьма относительное. Стадион, который включает еще и трамплин для прыжков, находится в 10 км от городка, между самим Рупольдингом и Райт-им-Винклем. Из Рупольдинга сюда автобусы-шаттлы ходят постоянно и часто. Из других городков, а рядом находятся Инцель, Берген, Райт-им-Винкль, шаттлы тоже ходят с завидным постоянством. Отмечу, что проезд абсолютно бесплатный и подвозят всех желающих увидеть биатлонные соревнования. То есть можно поселиться в одном из местечек километров за 30 и без проблем добраться до стадиона. Понятно, что шаттлы курсируют специально для тех, у кого есть билеты. Но за шесть дней, которые я там находился, ни разу никто не проверял их наличие. Наверное, они рассчитывают на порядочность самих людей. И, зная немцев, с этим проблем нет. Кстати, билеты на этот этап были нескольких типов. На стоимость билета влияет размещение места просмотра на трассе. Трибуны нумеруются «А», «В», «С», «D», плюс еще и VIP-места, которые стоят около 65 евро. Но очень многие люди находятся вокруг всей трассы. Там цены колебались от 15 евро.

Очень помогают узнать о местности вообще и о трассе в Рупольдинге в частности специальные программки, которые там выпускают. Их можно бесплатно взять в информационном туристическом центре.

Сначала меня удивило, что на биатлонном стадионе трибуны из разборных металлических конструкций. Подумал: старты Кубка мира здесь проходили уже в 40-й раз, а нормальные привычные бетонные трибуны не смогли построить. А потом понял, что на бетоне сильно мерзнут ноги, а вот на таких конструкциях не так холодно. И еще берегут экологию, которая портится бетонными сооружениями. А так трибуны после гонок убираются.

Кстати, когда смотришь по телевизору биатлон, то кажется, что сама трасса очень растянута. На самом деле дистанция в Рупольдинге очень компактная. Все события происходят вокруг самого стадиона, с небольшими ответвлениями влево и вправо. Среди плюсов – большое количество телевизионных мониторов. Поэтому зрители могут наблюдать за тем, как разворачивается борьба не только непосредственно на стрельбище, но и на различных участках трассы. К тому же можно отслеживать на специальных мониторах скорость стрельбы и скорости прохождения дистанции отдельными биатлонистами. Интересно, что простые болельщики могут находиться буквально у трассы, но за специальными турникетами. Поэтому по правую сторону дистанции находятся болельщики, а по левую – наставники, сервисмены и другой обслуживающий персонал.

Все организовано так, что никто никому не мешает, комфортно. Были люди, которые говорили, что им лучше наблюдать за гонкой у трассы, чем на трибуне, ведь там главное – стрельба, которую можно просматривать и на экране. А кому-то нравится именно ход борьбы на дистанции.

Ну и хозяева продумали все так, чтобы человек, который приехал посмотреть биатлон, ни секунды не скучал. Церемония открытия проходила в самом центре Рупольдинга, где расположен Champions Park. Все происходило в немецком стиле и сопровождалось интервью легендарных спортсменов, среди которых были и Уле-Эйнар Бьорндален, и Дарья Домрачева. А талисманы этапа – Лисы – выводили и представляли все команды зрителям. То есть достаточно весело все это проходило. После каждого соревновательного дня, в 19:30 по местному времени, там же были различные развлекательные мероприятия: танцы, конкурсы и прочее.

Здесь нужно добавить, что в самом Рупольдинге и окрестностях есть различные варианты размещения биатлонных туристов. Каждый мог найти оптимальный для себя вариант. Я заметил, что и квартиры сдавали, ведь на балконах можно было заметить чей-нибудь флаг. Например, Норвегии, Франции, Италии…

О болельщиках

и эмоциях

– Много было поклонников биатлона из других стран. И что интересно, представители различных государств пытались ярко себя презентовать. Например, норвежцы, одетые в свои национальные костюмы, организовали целый оркестр с барабанами, бубнами, духовыми и другими музыкальными инструментами. А швейцарцы пришли с колокольчиками, пытаясь обратить таким образом на себя внимание.

Порадовало, что аудитория болельщиков из Украины была также довольно многочисленной, где-то около двухсот человек. И наши сооте­чественники тоже очень активны. Они пытались занимать лучшие места на трассе, подбадривая спортсменов и спортсменок лозунгами «Слава Украине!» и государственной символикой. На флагах были написаны названия городов, из которых приехали люди. Это очень круто!

Подходим к группке людей, одетых в сине-желтые цвета, и спрашиваем: «А вы откуда?» Они ответили, что сами из Киева, но сейчас живут в Израиле, куда переехали 20 с лишним лет назад. Они стараются выезжать на соревнования с участием украинских сборных. После Рупольдинга собираются на турнир в одну из стран Балтии, где будет играть сборная Украины по хоккею. Позже на трибунах встретил отца и сына из Черкасс, которые специально приехали в Рупольдинг, чтобы впервые в жизни посмотреть на биатлонные соревнования.

Наши девушки относились к своим поклонникам с уважением. Когда закончилась индивидуальная гонка, где Юлия Джима и Валентина Семеренко попали в цветочную церемонию, во время награждения была громкая украинская овация. А потом биатлонистки подошли к своим болельщикам и долго и терпеливо раздавали автографы и даже фотографировались вместе на память (фото вверху).

Если же вернуться к эмоциям болельщиков, то немцы очень культурно болеют, не мешая при стрельбе. А если и возникало громкое шумовое сопровождение, то это не от желания заставить биатлониста ошибиться. Например, во время индивидуальной гонки в один и тот же момент кто-то может стрелять, кто-то стартовать, а некоторые уже и финишируют. Тут каждый фанат поддерживает своего представителя. И, например, когда фантастическая Дальмайер приближается к финишу, а она стартовала под 35-м номером, ее приветствуют невероятным шумом. А именно в это время должна стрелять, например, наша Елена Пидгрушная. И получается, что украинская биатлонистка вынуждена стрелять в таких условиях, и ей приходится абстрагироваться. Но они профессионалы и, думаю, к такому уже привыкли. Ну а когда контактная гонка, то на трибунах во время стрельбы в большинстве случаев царит тишина.

В целом все болеют очень цивилизованно, даже красиво, демонстрируя, что это действительно праздник. Кроме того, на стадионе проводятся различные лотереи, настольные игры, продают сувениры. Когда заходишь на арену, то можно приобрести глинтвейн и различные горячие напитки, отведать фирменных сосисок и многого другого.

Кстати, местные предприниматели хорошо подготовились. Почти в каждом сувенирном маркете можно купить символику сборной, за которую болеешь.

Легко на словах…

– В Рупольдинге каждый желающий может попробовать себя в стрельбе. Там есть специальный стрелковый комплекс, где размещены биатлонные мишени на расстоянии 50 метров. Скажу, что это все не так легко, как кажется нам по телевизору. Стрелял я из положения лежа и по большим мишеням попал. А вот маленькие, по которым на «лежке» стреляют спортсмены, поразить было очень сложно. Допустил три ошибки. И это учитывая то, что бегать мне не пришлось. И то, что наши биатлонистки входят в число лучших снайперов мира, – это следствие очень тяжелой и кропотливой работы на тренировках.

Оно всегда так. Смотришь футбол по телевизору и думаешь: «Вот как он в пустые ворота не попал? Меня выпусти, я бы забил». То же самое в биатлоне: «Сколько там той мишени?..»

Об обстановке в сборной Украины

– Побывав в коллективе, пообщавшись со спортсменами и наставниками, я увидел, что наша сборная – это Команда! Хочу подчеркнуть, что микроклимат – прекрасный. И это касается как женской, так и мужской части единого коллектива. Да и вообще на этапах Кубка мира нет разделения на мужскую и женскую сборную. Все вместе работают для достижения хорошего результата.

Как это происходит: вот у девушек утром тренировка, а у мужчин в 14:00 гонка. Девушки выполнили всю необходимую работу и поехали в лагерь отдыхать. А потом начинается гонка мужчин. Но тренеры, работающие с женщинами – Урош Велепец, Григорий Шамрай и другие – остаются и помогают коллегам, находясь с рациями на дистанции и корректируя ход биатлонистов. Поэтому старшие тренеры мужской – Юрай Санитра, кстати, бывший наставник двукратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, и женской сборной Украины – Урош Велепец – чувствуют помощь и поддержку со стороны всей команды. И успехам радуются они вместе. Я видел, как тяжело и упорно работают наши наставники, и уже после возвращения из Рупольдинга мне было очень приятно смотреть, как радовался Юрай Санитра такому необходимому и желанному золоту в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Риднау. Поверьте, Руслан Прима, Дмитрий Подручный, Юля Журавок и Ирина Варвинец эту награду действительно заслужили, и она еще больше поднимет психологический настрой перед олимпийскими стартами.

Впечатления от общения

– Удалось поговорить с Урошем Велепцем, Юраем Санитрой и с представителями нашей федерации. Урош и Юрай очень искренние и позитивные, хотя во время стартов – сама собранность и концентрированность. Очень приятно удивила Валентина Семеренко. Такая вот она – «живчик» команды. Очень позитивная, жизнерадостная, открытая в общении. В общем, приятный человек. А вот Вита больше занята ребенком. Ее сынишка Марк – тоже часть команды. Анастасия Меркушина – приятная и очень скромная. Что касается результатов, то сейчас вообще все направлено на удачное выступление на Олимпиаде.

Биатлон, пожалуй, один из самых непредсказуемых видов спорта, что и делает его таким интересным. Например, Йоханнес Бё опережал Мартена Фуркада в Оберхофе и Хохфильцене по скорости и точности, выигрывая с солидным преимуществом. Но при этом француз за счет постоянного попадания в призеры умудрялся сохранять у себя желтый биб лидера общего зачета Кубка мира. А вот уже в Рупольдинге Мартен снова был быстрым и непревзойденным. Знаете, у мужчин есть Фуркад, Бё и все остальные (смеется). Кстати, Мартена я видел вживую. И не показался он мне самоуверенным и высокомерным. Шел, улыбаясь, приветствовал болельщиков. Простой, на первый взгляд. Йоханнес Бё – еще не такая мегазвезда, а потому тоже довольно скромный. Ему еще надо много доказывать.

Вместо эпилога

– О нашей сборной могу только хорошие слова сказать. Есть уверенность, что на Олимпиаде мы достойно выступим. Как показал чемпионат Европы, все способны еще добавлять, работа ведется как наставниками, так и федерацией. И сами спортсмены прекрасно все понимают. Хотя, как я уже говорил, сам биатлон – непредсказуем. Многое зависит от силы и направления ветра, атмосферных осадков, температуры воздуха, подготовленности дистанции и так далее. Даже букмекеры вам подтвердят, что самое сложное – это ставить именно на биатлон. Поэтому мы должны верить, что все будет хорошо и украинские стреляющие лыжники порадуют нас в Пхенчхане. Ведь они – лучшие.

У женщин очень много сильных спортсменок: Маккаряйнен, Домрачева, Дальмаер, Кузьмина, наши девушки и еще дюжина других. У мужчин Мартен Фуркад – явный фаворит. У него удивительный, неограниченный потенциал, психологическая устойчивость и большой опыт. Отставание в два промаха – для него не проблема. Он на дистанции наверстывает. Но на Олимпиаде все может измениться… Я же до сих пор не могу поверить, что видел всех спортивных небожителей вживую и смог насладиться их мастерством.

Ну и напоследок еще раз хотел бы поблагодарить руководство Федерации биатлона Украины за возможность посетить праздник мирового спортивного уровня.

Юрий Илючек, Виталий Журак – специально для «УЦ».