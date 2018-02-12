Американці розгромили у Сирії угрупування уродженця Кіровоградщини – до 600 загиблих

Американська авіація нанесла удар по найманцях приватної військової компанії «Вагнер» в Сирії.

Про це йдеться у статті «Медузи».

Першим про те, що в Сирії після американського авіаудару могли загинути росіяни, став говорити колишній учасник бойових дій на сході України Ігор Стрєлков. Він, посилаючись на власні анонімні джерела, стверджує, що під обстріл потрапили бійці приватної військової компанії «Вагнер», яку неодноразово помічали в Сирії.

Згідно з версією Стрєлкова, в Сирії загинули від 200 до 600 найманців ПВК «Вагнер», в тому числі у нього є відомості про те, ніби під авіаудар потрапив якийсь підрозділ сил спеціальних операцій Міноборони. Цей військовий підрозділ створили в 2009 році для участі в спецопераціях як у Росії, так і за її межами.

Нагадаємо, Служба безпеки оприлюднила перехоплені переговори між ватажком приватної військової компанії Вагнера Дмитра Уткіна з генералом Збройних сил Росії Євгеном Нікіфоровим, що відбулися 27 січня 2015 року.