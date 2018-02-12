Мер Кропивницького пригрозив крадіям металевих люків неминучим покаранням

У Кропивницькому продовжують масово зникати кришки люків технологічних колодязів на території обласного центру.

Тему організації ефективної протидії вандалам порушив міський голова Андрій Райкович під час апаратної наради сьогодні, 12 лютого, повідомляє прес-служба мерії.

З проханням допомогти в збереженні комунального майна мер звернувся до представників Національної поліції.

«Шановні правоохоронці! Якщо люки, дорожні знаки, показники на в’їздах у місто, ліфти крадуть щодня й оберемками, то нам і двох бюджетів міста не вистачить, аби одразу всі ці речі поновлювати. Випадковими наскоками ми злодійські кубла не знищимо, – наголосив Андрій Райкович. – Злочинці мають розуміти, що покарання буде неминучим. Де фінал? Які справи доведені до суду? Хто покараний? Треба нарешті, починати діяти системно і професійно».