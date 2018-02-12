У Бобринці рятувальники лізли через вікно, щоб медики змогли дістатися хворої жінки (ФОТО)

О 07:46 12 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога з відкривання дверей квартири багатоквартирного житлового будинку на вул. 16 Березня у Бобринці, де перебуває літня хвора жінка, яка потребує госпіталізації.

Про це «УЦ» сповістили у прес-службі УДСНС в області.

Рятувальники 24 Державної пожежно-рятувальної частини відкрили вікно квартири на першому поверсі, потрапили у помешкання, відкрили двері зсередини та допомогли доправити жінку до карети швидкої допомоги.