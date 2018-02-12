Житель Малої Виски загинув на зимовій риболовлі (ФОТО)

Об 11:21 12 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Вись у Малій Вискці двоє рибалок провалились під лід.

Про це «УЦ» сповістили у прес-службі УДСНС в області.

При цьому одного з них – чоловіка 1965 року народженні – врятували інші рибалки, другого врятувати не вдалось.

Прибувши на місце події, рятувальники 23 Державної пожежно-рятувальної частини Малої Виски надали врятованому першу домедичну допомогу та передали бригаді швидкої допомоги.

О 12:44 тіло загиблого чоловіка 1960 року народження рятувальники вилучили з водойми.