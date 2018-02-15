У міськраді Кропивницького вручили орден батьку загиблого Героя АТО (ФОТО)

П’яте засідання десятої сесії міської ради Кропивницького розпочалося з вшанування пам’яті загиблих героїв АТО і воїнів-«афганців», які не повернулися додому.

Перед початком сесії міський голова Андрій Райкович і секретар міської ради Андрій Табалов вручили орден «Зa мужність» батьку зaгиблого в зоні AТО військовослужбовця Aндрія Беспaлого Івану Безбалову, передає прес-служба мерії.

Міський голова подякував родині Героя за виховання сина – справжнього патріота України і запевнив, що міська влада завжди готова прийти на допомогу.

«Я з гордістю можу сказати про свого сина: він з честю служив народу України», – сказав Іван Безпалов під вручення нагороди.

Андрій Беспалов – воїн 17 окремого мотопіхотного батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади, житель селища Нового у Кропивницькому. За даними штабу АТО, 16 жовтня 2017 року він отримав смертельні поранення через підрив поблизу селища Невельське (Ясинуватський район Донецької області).

Похований нa Aлеї Слaви у Кропивницькому.