У квітні на Кіровоградщині будуть вибори в ОТГ

Центральна виборча комісія призначила на 29 квітня вибори в 40 об’єднаних територіальних громадах, у тому числі в трьох на Кіровоградщині.

Про це йдеться у повідомленні ЦВК, текст якого має «УЦ».

Рішення стосується Приютівської, Дмитрівської та Новопразької ОТГ на території Олександрійського і Знам’янського районів.

При цьому Комісія оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів з 10 березня 2018 року.

Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть узяти участь понад 263 тисячі осіб.

Після проведення виборів 29 квітня 2018 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених ЦВК перших виборів у ОТГ становитиме 707.