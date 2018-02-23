У мерії Кропивницького розглянуть питання виділення землі під пам’ятник Кузьмі Скрябіну

Петицію про виділення земельної ділянки для розміщення пам’ятника українському співаку Андрію Кузьменку (Скрябіну) розглянуть у міській раді Кропивницького 28 лютого.

Про це йдеться в офіційній відповіді на петицію, передає кореспондент «УЦ».

Автор звернення до мерії – депутат міськради Михайло Бєжан. У петиції він зазначав: «Вже три роки минуло з дня смерті популярного виконавця Кузьми Скрябіна, а українці не тільки не забувають про артиста, але і продовжують перейменовувати вулиці на його честь, споруджувати йому пам’ятники, слухати його пісні та присвячувати йому свої. Вважаємо, що і в нашому місті повинен бути пам’ятник цьому українцю.

Сам пам’ятник буде створено спільно з архітекторами за кошти спонсорів. Декілька варіантів макету пам’ятника ми презентуємо містянам та разом оберемо найкращий варіант.

Просимо підтримати петицію виділення місця для розміщення пам’ятнику улюбленцю багатьох українців, співаку, письменнику, телеведучому, продюсеру, актору, лідеру групи “Скрябін” – Андрію Кузьменко (Кузьмі Скрябіну)».

Петиція набрала 468 голосів при 450 необхідних. У відповіді на неї, зокрема, йдеться: «…дану петицію направлено на розгляд постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, засідання якої відбудеться 28.02.2018 о 13.00 в приміщенні міської ради міста Кропивницького (кімната 222-а)».

Архітектор Валерій Кольцов погодився виготовити пам’ятник за свій кошт. Ініціатором встановлення пам’ятника стала кропивницька ведуча Олена Ферман.

Нагадаємо, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко 2 лютого 2015 року загинув у автокатастрофі біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області.