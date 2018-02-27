Без тепла не бывает уюта

Мы продолжаем следить за созданием первого в нашей области альтернативного дома престарелых. Не только следить, но и помогать в силу своих возможностей. После нашей публикации интервью с директором Благотворительного фонда «Приют “Затишна оселя”» в ноябре прошлого года строительные работы существенно продвинулись. И вот снова гостем редакции была Валерия Кривошапка, которая творит благое дело, преодолевая равнодушие окружающих.

– Валерия, расскажите, что удалось сделать за последние три месяца?

– У нас есть большая комната – 67 квадратов, мы поставили цель до конца года разделить ее с помощью перестенков на несколько небольших. Благодаря нашей группе поддержки в социальных сетях мы это сделали. Большой объем работ был связан с потолком, и его мы реализовали. А еще мы купили 19 дверей. Нам помогла Ассоциация активных женщин, которая провела благотворительную акцию. Но самое большое наше достижение – это, конечно, приобретение батарей – радиаторов отопления.

– Вы говорили, что очень давно их ждете и остро в них нуждаетесь.

– Да, давно. Два года назад завод дозавтоматов подарил нам твердотопливный котел, и с тех пор мы в поисках спонсора, благотворителя, мецената, способного помочь в приобретении радиаторов и труб.

Что бы я ни делала в «оселе», я понимала, что без тепла не будет уюта, что без отопления мы не сможем открыться. В «Ранковой каве» я с экрана областного телевидения обратилась к бизнесменам, чтобы подарили нам по одной батарее. Потом я разослала личные обращения нескольким депутатам-бизнесменам с просьбой помочь всего одной батареей. Ни один из адресатов мне не ответил, пусть даже отказом. Честно, мне было больно. Мне многие отказывают. Иногда так красиво, что я проникаюсь уважением к человеку. Но когда к тебе относятся, как к пустому месту… Я считаю себя представителем стариков, для которых все это затеяла. Значит, и к ним эти равнодушные люди так относятся.

– Но все же удалось достучаться?

– Я этого очень хотела и даже испугалась, когда это стало реальным. Так получилось, что я ни разу не обращалась в «Кировоградгаз». Его не так давно возглавил новый человек, не из местных, и я решилась попросить его о помощи. Каково же было мое удивление, когда в тот же день, когда я направила письмо, мне перезвонили и сказали, чтобы я привезла счет на радиаторы.

То, чего я ждала два года, решилось в течение двух дней. Более того, для «Затишної оселі» были куплены батареи на десять тысяч дешевле, чем мне выписали счет в магазине. И это еще не все: их купили и привезли в Аджамку, а разницу в цене – 10 тысяч – перечислили на счет нашего благотворительного фонда, и мы сможем купить трубы. Александр Михайлович Гладкий заверил, что это первая, но не последняя помощь «Кировоградгаза» нашему дому престарелых. Теперь я уверена, что летом мы откроемся.

– Какой следующий этап? Чем могут помочь неравнодушные люди?

– Будем выходить на финишную прямую. Это стены, обои, трубы для отопления. Есть еще над чем работать. Будем заниматься интерьером, облагораживанием территории двора. Принимаем любую помощь. Всем признательны и благодарны.

Реквизиты фонда:

Счет: № 26004052911076

БФ ПРИТУЛОК ЗАТИШНА ОСЕЛЯ БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ЄДРПОУ/ДРФО 39438840

«ПАТ КБ ПРИВАТБАНК»

Код банка 323583

Назначение платежа: благотворительная помощь.