Смешной телевизор, или Над чем мама хохотала?

Думается, это какая-то эпидемия нескольких последних лет. Очень трудно найти украинский телеканал, где не было бы своего авторского юмористического шоу. Или двух. Или пяти.

На «1+1» вездесущий Владимир Зеленский с компанией и в «Вечернем квартале», и в «Рассмеши комика», в «Лиге смеха» и где-то еще – сосчитать все программы, сериалы и фильмы, где участвует этот плодовитый уроженец Кривого Рога, нереально. На ICTV почти ни дня не проходит без «Дизель шоу». На канале «Украина» хохмят «Братья Шумахеры». На «Новом канале» Сергей Притула, кажется в пяти или десяти программах что-то шутит – от «Варьятов» до «Файна Юкрайна».

Канал ТЕТ вообще смешнее всех смешных – там выходят «Виталька», «Танька и Володька», «Однажды в Одессе», «Однажды под Полтавой», «Страна У», «Сказки У», ну и, возможно, что-то мы забыли – слишком там много такого рода программ.

Не отстают даже каналы не первого эшелона. На канале «НЛО», к примеру, выходит «Сышышьшоу» и шоу «Мамахохотала». О том, что даже такие не суперзвездные программы востребованы и популярны, говорит полный зал театра, который команда «Мамахохотала» собрала в прошедшую субботу в Кропивницком. Вот честно – по отдельности фамилии всех одиннадцати актеров мало кто знает, но все вместе они делают вполне качественный смешной продукт.

На шоу «Мамахохотала» стоило сходить. Хотя бы потому, что впервые за много лет в более чем двухчасовом выступлении ни разу, повторюсь, - ни разу (!!!) не прозвучали фамилии Порошенко, Тимошенко, Яценюк, Трамп. Это поразительно, даже не верится, что можно долго шутить и держать в тонусе зал, ни разу не пошутив о политике! Раньше в их программах иногда проскакивали шутки типа «Встречаются как-то Ляшко и травести дива Монро», сейчас не слышно даже такого. Вероятно, народ уже наелся сальных пошлостей и околополитических сплетен выше крыши. Хочется чего-то простого и доброго: «Возвращается муж из командировки…»

Но откуда вообще взялся это феномен всеобщего посмешища в хорошем смысле слова? Вспомним – еще лет десять назад на телевидении были только КВН, Петросян, немножко «Камеди клаб», ну и еще какие-то редкие потуги посмешить зрителя. Но почему сегодня так много развелось юмора на всех каналах? Казалось бы, более неблагоприятного и неудачного времени для смеха не было. В стране затяжной кризис. В стране идет война, каждый день гибнут люди. Народ массово едет в другие страны. Доллар растет, бензин растет, многие ранее обычные продукты переходят в разряд деликатесов. А мы тут ржем ежевечерне!

Быть может, это такая защитная реакция всего общества и каждого из нас в отдельности? Пусть кругом «все пропало», сплошная «зрада» - а мы попросту посмеемся над этим? Знаете, если мы так реагируем на все ужасы, то у этой страны есть будущее! Жизнь продолжается. И мы меняемся. Особо это чувствовалось в День героев Небесной сотни. В центре Кропивницкого никто не рвал на голове волосы, не рыдал напоказ, народ стоял спокойно и вдумчиво. Да, мы помним. Но хватит стенать, надо двигаться дальше.

И не стоит винить телевизионных юмористов, что они в такое время шутят о нагрянувшей теще, любовнике в шкафу и на прочие вечные темы. Нет в этом греха. Стоит напомнить, что Ярослав Гашек впервые опубликовал повесть «Бравый солдат Швейк в русском плену» в 1917-м году, в самый разгар мировой войны. И где опубликовал? В Киеве! До этого выходили только отдельные рассказы с героем по имени Швейк. Но именно эта повесть легла в основу большого романа «Похождения бравого солдата Швейка».

А как у них? На Западе и в Америке несколько другая традиция смешного телевидения. Там целые каналы посвящены только юмору – такие, как TBS, Paramount comedy, Fox comedy и другие. У нас же принято все мешать в кучу. И встык с криминальным сериалом идет юмористическое шоу. Хотя не только у нас так. Вон даже на американском канале «Фокс» между сериалами «Мыслить как преступник» и «Ходячие мертвецы» вклинивается юмористический мультсериал «Симпсоны».

Но, кстати, у украинского юмора и американских юмористов гораздо больше общего, чем у нас, скажем, с российскими юмористами, как это ни парадоксально, учитывая отсутствие языкового барьера. Посмотрите любой российский КВН, любой «Вечерний Ургант». Там большая часть шуток – о Дональде Трампе, Петре Порошенко, об Александре Лукашенко и т. д., и т. п. О России, тем более о российских политиках и реалиях жизни, шуток минимум! А мы шутим о своем и о своих.

По идее, на концерт «Мамахохотала» не должен был прийти ни один патриотично настроенный житель нашего города. Дело в том, что в сентябре 2015 года на этом шоу тогдашний Кировоград ребята здорово «раскатали». По сюжету, сделав Одессу «лучшим городом на земле», Михаил Саакашвили принялся за преобразование Кировограда. Выяснив, что город находится на грани катастрофы, он начал искать пути его развития. Такую пародию разыграли комики «Мамахохотала-шоу».

В пародии Михаил Саакашвили выяснил, что в Кировограде нет дорог, производство стоит, экология на грани катастрофы. Мэр подтвердил, что здесь нечего красть, уровень жизни в тюрьме лучше, чем средний по городу, а на всех должностях сидят родственники, так как больше никто в Кировограде работать не хочет. За 20 лет мэр Кировограда ни разу не проводил выборов, потому, что, если кировоградцам дать выбор, они уедут из города.

«В Кировограде не центр, а середина. Ты когда идешь по городу и чувствуешь, что Кировоград тебя одинаково со всех сторон угнетает, то это уже середина», - говорит в сюжете «Саакашвили». Но, как оказалось, наш народ обид не помнит. Или с чувством юмора у нас все нормально. Поразил разброс аудитории, пришедшей на концерт. Было много подростков, но также вполне немало… пенсионеров. «Они классные» – призналась соседка по ложе в бельэтаже.

По окончании концерта вся труппа вышла в фойе театра, раздавала всем желающим автографы, фотографировалась со всеми, свободно общалась с народом. Вот что рассказал руководитель студии «Мамахохотала» Роман Грищук:

– Моя роль – это формирование общего видения развития студии, связь с общественностью и ключевыми клиентами, формирование команды и финальное принятие решений. Основная обязанность – быть центром коммуникации между всеми участниками студии. Они все люди максимально творческие, и к каждому нужен свой подход.

– В чем секрет признания? За что публика вас любит?

– Я думаю, потому что мы такие, как есть. Мы независимые, за нами не стоит никакой дядя, который указывает, как и о чем нам шутить. Зритель это видит и доверяет нам. К тому же мы – молодые, и многие темы, на которые мы шутим, близки молодым и современным ребятам всей Украины.

– Несмотря на годы опыта, не испытываете мандраж перед каждым выходом на сцену?

– Страх перед выходом присутствует почти всегда. Но он – до первых аплодисментов. Как только зрители, видя тебя, начинают аплодировать, страх пропадает, появляется уверенность. Секрет против страха на сцене – улыбка!