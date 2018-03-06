Сабо про футбольне дербі в Кропивницькому: «Це нікуди не годиться»

Поєдинок чергового туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги завершився у Кропивницькому сьогодні, 6 березня.

Місцева «Зірка» приймала «Олександрію», передає кореспондент «УЦ».

Гра закінчилася внічию 0:0.

У післяматчевому коментарі на каналі «Футбол-1» відомий український футбольний фахівець Йожеф Сабо заявив, що матч йому не сподобався. На думку колишнього гравця і тренера, спортсмени не відпрацьовують гроші, які на них витрачають власники клубів.

Нагадаємо, президент ФК «Зірка» – кропивницький бізнесмен Максим Березкін. Президент «Олександрії» – голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко.