Голова правління «Кіровоградгазу» розповів, коли відновиться газопостачання тепловиків

ВАТ «Кіровоградгаз» відновить газопостачання котельних ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» у Кропивницькому за умови повного погашення заборгованості.

Про це голова правління ВАТ Олександр Гладкий заявив у коментарі регіональній філії Суспільного ТБ.

«”Кіровоградгаз” діяв, діє і діятиме винятково в правовому полі українському. Ми нічого не порушуємо, ніяких законів, – сказав він. – Ми діємо, відповідно до Закону «Про ринок природного газу» та Кодексу газорозподільних систем, де чітко зазначено, що за заборгованість ми повинні відключати споживача від газопостачання».

Гладкий також наголосив, що не чув конструктивних позицій від керівництва міста.

Коментар Олександра Гладкого „Кіровоградгаз” відновить газопостачання за умови повного погашення боргу за спожитий газ і в підприємства "Кіровоградтепло" з'явиться номінація, тобто право споживати газ. Про це „День за днем” повідомив голова правління ВАТ "Кіровоградгаз" Олександр Гладкий. За його словами, від керівництва міста конструктивних пропозицій щодо вирішення ситуації він не почув. Опубліковано Канал "Кіровоград" 14 березень 2018 р.

Водночас заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін заявив 14 березня, що фінансове управління міської ради віднайшло можливість оперативно профінансувати управління освіти для розрахунків за послуги теплопостачання. У свою чергу, в ДП «Кіровоградтепло» повідомили, що номінації газу на другу декаду березня у них будуть, це вдалося вирішити керівництву підприємства в НАК «Нафтогаз України».

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«Вже сьогодні теплогенеруючі підприємства Кропивницького отримали на свої рахунки 1,426 мільйона гривень у якості оплати за тепло для закладів освіти, – сказав він. – Завтра ще 1,2 мільйона гривень буде профінансовано за теплопостачання закладів охорони здоров’я. Найближчим часом також надійдуть з обласного бюджету 1,129 мільйона гривень для розрахунків з тепловиками за обігрів приміщень ПТУ. Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед громадою за організацію стабільного опалювального сезону в місті й робимо для цього відповідні кроки, на жаль, керівництво ВАТ “Кіровоградгаз” не має ніякого бажання рухатися назустріч».

За даними газовиків, борги теплопостачальних підприємств становлять:

– ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» – 3 236 133,50 грн.;

– КП «Теплоенергетик» – 794 550,34 грн.;

– КП «Долинське міське комунальне господарство» – 148 785,25 грн.

Нагадаємо, 14 березня ВАТ «Кіровоградгаз» відключило від газопостачання котельні ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА». Без тепла лишилися 137 житлових будинків, шість дитсадків, три школи, два ПТУ та медзаклад «Здоров’я жінки».

Відключенню передувала заява «Кіровоградгазу», оприлюднена 13 березня на офіційному сайті компанії: «Відкрите акціонерне товариство з газопостачання та газифікації “Кіровоградгаз” доводить до відома громадськості можливість припинення газопостачання на котельні КП “Теплоенергетик”, ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” та КП “Долинське міське комунальне господарство” у разі, якщо зазначені підприємства не здійснять термінових необхідних заходів щодо погашення заборгованості та в зв’язку з відсутністю підтвердженого обсягу природного газу на другу декаду березня 2018 року (стосується ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” та КП “Долинське міське комунальне господарство”)».