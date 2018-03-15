Учениця колегіуму з Кропивницького виборола право навчатися у Великій Британії

Жителька Кропивницького Анастасія Табалова стала переможницею конкурсу, що проводиться на базі Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті й адмініструється Радою Асоціації Директорів приватних шкіл Великобританії, та виборола право навчатися за кордоном.

Брати Роберт і Томас Ельворті – англійські підприємці, засновники одного з найстаріших і найбільших в Україні підприємств з виробництва сільгосптехніки, що нині називається «Ельворті».

Конкурс завершився близько місяця тому, повідомляє кореспондент «УЦ». Він складався з трьох етапів. Перший – лексико-граматичний тест з англійської мови, другий – написання твору англійською, третій – співбесіда з представниками Великої Британії.

В останньому етапі конкурсу взяли участь понад 20 учнів з Кіровоградської області. В результаті переможницею стала учениця Кіровоградського колегіуму Анастасія Табалова. Часткову стипендію запропонували учениці Златопільської гімназії м. Новомиргород Валерії Чорній.

«Для мене це велика честь – досягти таких успіхів та навчатися у Великій Британії. Для мене було мрією навчатися за кордоном», – розповіла під час прес-конференції 15 березня Анастасія Табалова.

Згідно з інформацією організаторів конкурсу в регіоні, коли діти отримують стипендію, їхні батьки повинні заплатити адміністративний збір – понад тисячу фунтів стерлінгів. Завдяки тому, що за кропивницьких учнів платить Майкл Кларксон Уебб – онук Роберта Ельворті, вони позбавляються такої необхідності.

Переможці конкурсу Ельворті-НМС розподіляються по школах Великобританії, які мають високий рівень наукових, спортивних і культурних досягнень.

Вже у вересні переможниця поїде на навчання у заклад, який обере самостійно.