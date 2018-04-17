Экскурсия за Дворцовую

Большинство кропивницких экскурсоводов водят экскурсии по одному и тому же маршруту – Дворцовая – Большая Перспективная, иногда ненадолго сворачивают на Пашутинскую или Чорновола. Хотя и на других улицах исторического центра есть что посмотреть.

Экскурсовод Олег Юрченко презентовал желающим пешую экскурсию через весь город – от окружной до окружной. Не через весь Кропивницкий, конечно (это было бы слишком экстремально), а через весь Елисаветград . Такая экскурсия от Балки до Ковалевки в спокойном темпе и с остановками занимает 1,5-2 часа.

В общем-то, значительная часть маршрута проходит, опять же, по Дворцовой. Как ни крути, эта улица просто создана для экскурсий. Но начали с предместья Балка, от дома елисаветградского архитектора Якова Паученко.

Обычно на презентационные экскурсии ходят музейщики, работники турагентств, журналисты. Но в этот раз пришли студенты иняза пед­университета. И это замечательно, потому что мы имели возможность послушать «студенческий» вариант, ведь не секрет, что у хорошего экскурсовода одна и та же экскурсия для разных групп отличается.

– Мы находимся на углу Клинцовской и Верхне-Донской, – говорит экскурсовод. – На Балке по названиям улиц очень легко понять, откуда сюда переселялись люди. Улица Клинцовская – последняя улица Елисаветграда – была заселена старообрядцами, переселенцами из Клинцов. На улицах Верхне-Донской и Нижне-Донской ближе к реке Бьянка, в предместье Балка, строили дома донские казаки, которые здесь служили. Харьковская, Бериславская, Новгородская и т.п.

Двигаясь по направлению к центру, Олег Юрченко рассказывает о том, когда и почему менялись названия всех перпендикулярных улиц: Михайловская – Зиновьева – Кирова – Михайловская, Архангельская – Молотова – Красногвардейская – Архангельская, Александровская – Володарского – Тарковского и т.д. Именно поэтому эта часть экскурсии, может быть, и не самая интересная для людей, выросших в СССР, очень информативна для старшеклассников и студентов. История века через названия улиц.

Впрочем, посмотреть на Верхне-Донской – Ленина – Архитектора Паученко тоже есть что. Во-первых, конечно, дом самого архитектора – музей Осмеркина. Во-вторых, костел. В-третьих, дом Македонских. Сейчас дом Македонских – часть городской больницы. Обычно мы смотрим на это здание со стороны роскошных дверей больницы Гольденберга. Дальше фасад закрывает густая зелень, и здание воспринимается как цельное. Но на самом деле с улицы Паученко это два дома – Гольденберга и Македонских. И они очень разные! В один длинный дом их объединила в 1950-х годах Лидия Федоровна Крейтор. Объединила так мастерски, что сегодня мы воспринимаем это здание, как единое целое. Но подойдите поближе: два очень разных дома соединены между собой третьим, который вобрал в себя черты и одного, и второго.

Вообще замечательно, что говоря об архитектуре города, экскурсовод вспомнил не только покойных Паученко и Лишневского, но и живую Лидию Крейтор. У нас не принято говорить о советских архитекторах, это понятно: даже самые талантливые из них не имели возможности строить что-то действительно роскошное. Но Лидию Федоровну поблагодарить стоит – за здание областной филармонии, за достройку Главпочтамта по ул. Гоголя и второго этажа самого старого корпуса детской областной больницы. Она же проектировала кинотеатр «Комсомолец», «Детский мир».

После перехода через Большую Перспективную характер экскурсии немного изменился. Но и здесь принцип «История через названия» оказался уместен: Ивановская – Луначарского – Чорновола, Миргородская – Калинина – Шульгиных. Но главное, что удивляет в этой экскурсии: каким же маленьким был Елисаветград 150-200 лет назад! В конце XIX – начале XX века к городу присоединили предместья, и обойти его пешком стало уже далеко не так просто.

Новую экскурсию Олега Юрченко «От Балки до Ковалевки» можно заказать в художественном музее по телефону: 24-98-37. Стоимость такой экскурсии – 283 грн, независимо от количества людей в группе (на презентации нас было человек 40, и все было видно и слышно – экскурсовод пользуется микрофоном).

Фото Олега Шрамко, «УЦ».