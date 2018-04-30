Наглядные уроки истории

В преддверии Дня Победы корреспондент «УЦ» посетил Кировоградский областной краеведческий музей, чтобы увидеть, как сейчас хранители истории родного края представляют посетителям эту трагическую ее страницу.
Сегодня экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, занимает один из не самых больших залов отдела истории. Заведующий этим залом Борис Шевченко поведал нам, что в фондах музея хранится огромное количество материалов периода Второй мировой, но, чтобы разместить их, нужно очень много места. А у нас крутился в голове немой вопрос: почему же тогда под этот период его выделили так мало? Тем более что после переосмысления событий той войны в экспозицию была вписана новая страница – годы оккупации.
– В советское время этот период истории старались всячески не замечать, многое умалчивали. Эта страница считалась позорной, и о ней старались не вспоминать. О чем говорили охотно – так это о зверствах оккупантов по отношению к мирному населению. Конечно же, на самом деле отношения были намного сложнее.
Ветераны хорошо помнят: пометка в документах о том, что во время войны ты проживал на оккупированных врагом территориях, закрывала перед тобой множество дверей. По умолчанию к человеку с такой пометкой относились с подозрением – а не завербовали ли тебя, не работал ли ты на проклятых фашистов? Эта подозрительность хорошо знакома нам и сегодня – по отношению к переселенцам с Донбасса. Тему необходимо тщательно изучать, находя ответы на сложнейшие вопросы, с которыми в ближайшие годы столкнется все наше общество. А этого столкновения не избежать, оно обязательно состоится, как только временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вернутся под контроль Украины. И многие из явлений, наблюдавшихся при гитлеровской оккупации в 1941-1944 годах на Кировоградщине, имеют место сейчас там, на востоке нашей страны.
– Для начала нужно сказать, что советские власти совершенно ничего не сделали, чтобы как-то подготовить население к оккупации, людей просто бросили, – отмечает Борис Шевченко. – И как-то им приходилось жить. Какой была эта жизнь? Каким был их быт, как они взаимодействовали с оккупационными органами власти? Все эти аспекты начали изучаться только после обретения Украиной независимости. В начале 2000-х годов в архивах рассекретили так называемые оккупационные фонды – различные документы, оставленные оккупационными властями. И по ним можно восстановить картину жизни людей в это время.
А картина вырисовывалась довольно интересная. Фактически власть немцев заканчивалась на уровне районных управ (что-то вроде современных РГА) – в целом в местных органах власти на основных должностях были украинцы. Продолжали свою работу школы, театры, больницы и другие учреждения, но были закрыты все вузы: нацистское командование человеческий потенциал региона интересовал только в качестве дешевой рабсилы. Были ли случаи, когда немецких солдат встречали цветами? Да, и они были не единичными. Этому имелось простое объяснение – немцы обещали, что с их приходом будут упразднены колхозы. Народу, хорошо помнившему все прелести насильственной коллективизации и последовавший за ней Голодомор, это обещание было бальзамом на душу. Но, как и сегодня, это случается перед каждыми выборами, украинцы польстились на громкие популистские заявления и были жестоко обмануты. Гитлеровцы по достоинству оценили систему колхозов как эффективнейшее средство выкачки ресурсов у населения и просто переименовали их в общественные дворы. На оккупированных территориях были введены собственные денежные единицы – карбованцы. В музее хранятся образцы банкнот номиналом от 5 до 500 карбованцев. Эти деньги ходили наряду с немецкими марками и советскими рублями.
Коренному украинскому населению удалось приспособиться к реалиям оккупации, но к представителям народов и классов, подлежавших уничтожению, пощады не было. На Кировоградщине вовсю бушевал Холокост. На околицах многих городов и сел появились расстрельные ямы, в которых нашли свое последнее пристанище тысячи евреев и ромов.
Концепция экспозиции в краеведческом музее была переосмыслена: если ранее она строилась так, чтобы отмечать достижения земляков на фронтах самых разных войн – начиная с финской и заканчивая взятием Берлина, – то теперь основное внимание уделяется краеведческому аспекту. Тем не менее, большая часть представленных в экспозиции предметов хорошо знакома посетителям музея, ибо они же украшали предыдущую «версию» военного зала. Из нее исчезли многочисленные артефакты и документы, рассказывающие о коммунистическом партизанском движении – Борис отметил, что многие сведения о нем были сфальсифицированы.
– Партизанское сопротивление на Кировоградщине – это веха, пронизанная наибольшим количеством разнообразных фейков. Нужно признать, что это движение на наших территориях было мало развито. Зато имело место национальное сопротивление, в основе которого были представители ОУН как бандеровского, так и мельниковского направления, и частично – УПА. Последние действовали на западе области, в лесистых зонах, группами (так называемыми «боївками») по 10-15 человек. Представители ОУН пришли на территорию области вместе с гитлеровскими войсками. Их стратегия состояла в том, чтобы попытаться занять должности в местных органах власти. Сделав это, они начинали поиск национально сознательных граждан, параллельно проводя проукраинскую политику в образовании и культурной жизни. Они формировали подпольные организации, ожидавшие подходящего момента, чтобы заявить о себе. В немецких документах того времени попадаются указания поснимать тризубцы и украинские флаги в некоторых районных управах.
Зимой 1944 года Кировоградщина была освобождена от фашистской оккупации. Эту страницу ее истории и связанных с ней личностей хорошо знают все кировоградцы, мало-мальски интересующиеся историей. Одна из трагичнейших ее вех – форсирование Днепра. Эта масштабная операция зацепила территории Светловодского и Онуфриевского районов. О том, насколько чудовищными были потери советских войск, мы начали, опять же, узнавать лишь после распада СССР, когда стали доступными мемуары рядовых солдат, описавших ужасы боев на Днепре. А потом было освобождение Кировограда, деоккупация Украины, победное продвижение советских войск в Европу…
Фото Олега Шрамко, «УЦ».