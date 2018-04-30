Война в цифрах

У всех нас, советских да и постсоветских людей, в мозги была крепко занесена цифра: 20 миллионов – именно столько потерял Советский Союз в годы той войны. Потом, с частичным открытием архивов, цифра всё время росла – до 28 миллионов, сегодня некоторые историки до 40 доводят это чудовищное количество потерянных наших людей. Настоящих масштабов не знает никто. Даже педантичные дотошные немцы, записывающие каждого расстрелянного коммуниста или еврея, знают теперь не все – и их архивы погибали. Десятки тонн немецких документов были вывезены в СССР и до сих пор хранятся в подмосковном Подольске, до сих пор необработанные. Мы в первую очередь хотим больше знать о своих, о земляках, ушедших в те беспощадные годы. Что мы знаем о том, кто и как из наших воевал, кто и где погиб?

После того как товарищ Молотов в 12 часов 15 минут 22 июня сказал всем известные слова «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны», уже с утра 23 июня во всех районных военкоматах выстроились очереди желающих идти добровольцами на фронт. Естественно, более десяти тысяч солдат и офицеров, служащих в частях, расположенных на территории Кировоградщины, были мобилизованы.

Чудом сохранившиеся данные архивов говорят: с 23-го по 30 июня в райвоенкоматы области поступило 1654 заявления добровольцев, желающих защищать родину. Кому-то эта цифра покажется небольшой? Сталинская статистика тех времен говорит, что в области на 1939 год проживало 1 миллион 222 тысячи жителей. Реально, как говорят новые источники, после голодоморов у нас здесь было до 600 тысяч жителей… В общем, наши парни и девчата, по сравнению с любой другой областью СССР, показали не меньшее стремление защищать свой край.

Хотя, по данным Осоавиахима, предтечи ДОСААФа, в Кировоградской области 78936 человек обучались воинским профессиям, вплоть до снайперов. Не все они нашлись, когда началась война.

В Кировоградской области еще до оккупации, согласно директиве из центра, было подготовлено ополчение из 66281 человека. Так рапортовали партийцы. Где были все эти ополченцы, когда немцы практически без боя брали Кировоград? Никто не смеет обвинять этих людей в том, что они просто хотели выжить. Их просто записали в ополченцы, и все. И бросили. И они не бросались грудью на амбразуры, когда немцы, румыны, итальянцы с нескольких сторон заходили в город. Что уж говорить о 21877 участниках групп содействия истребительным батальонам?

Есть и такие моменты. 2 июля 41-го из Львова в Кировоград вой­сками НКВД было отправлено 537 заключенных. На Кировоградщине местными «националистами» было освобождено 270 из них. История остальных неизвестна…

Немцы шли чудовищно страшно. Самые жуткие события произошли в Новоархангельском районе, все мы знаем о трагедии Зеленой брамы. У немцев сохранилась статистика – они там захватили 317 танков (на вооружении нашей армии сегодня меньше), 850 пушек, не говоря о прочем. 200 тысяч убито, в плен взято более 100 тысяч. Лишь спустя много лет благодаря книге Евгения Долматовского СССР частично признал эти потери. Та земля и по сей час усеяна останками тех, кто не вернулся…

Сегодня никто не знает точно, сколько наших земляков погибло за время оккупации, мы знаем только отдельные фрагменты – примерно сколько полегло в том селе, сколько на этом хуторе… Так же, как и количество угнанных в Германию – вернувшихся и не вернувшихся.

Есть цифра погибших при освобождении Кировоградской области – 36 тысяч солдат и офицеров. Точность весьма приблизительна. Известно только, что большинство погибло при форсировании Днепра в районе Новогеоргиевска (сейчас часть этого города относится к Светловодску) и в Онуфриевском районе. Только в Куцеволовке Онуфриевского района в братской могиле официально захоронено более 1500 бойцов, реальное количество, как и имена погибших, неизвестно. Никто не знает, сколько полегло в боях за Знаменку, Александрию, Кировоград. Есть только очень приблизительные цифры. Кстати, в советское время утаивали, что после освобождения Кировограда 8 января немцы еще почти полтора месяца бомбили наш город и положили немало народу…

Чтобы быть объективными, приведем и такую цифру – после освобождения Кировоградщины от немцев до конца войны с территории области было принудительно мобилизовано 129 тысяч 955 человек. Это укрывавшиеся, дезертиры ну и, конечно, подросшие юноши.

Но сколько всего наших полегло, никто уже, наверное, не узнает…

P.S. При подготовке материала использованы исследования историка и краеведа Василия Даценко.